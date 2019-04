Abschnitt der Fritz-Erler-Straße in Karlsruhe gesperrt

Ein Teil der Fritz-Erler-Straße in Karlsruhe ist aktuell wegen der Erneuerung der Fahrbahndecke in südliche Fahrtrichtung für den motorisierten Verkehr gesperrt. Voraussichtlich am Freitagabend soll der Abschnitt wieder befahrbar sein.

In der Fritz-Erler-Straße muss die Fahrbahn erneuert werden. Dafür muss die Straße im Abschnitt zwischen Kaiserstraße und Markgrafenstraße in Fahrtrichtung Süd (Kriegsstraße) am Donnerstag und Freitag, 25. und 26. April, für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden.

Kein Hindernis für Radfahrer und Fußgänger

Radfahrer und Fußgänger betrifft die Sperrung nicht. Sie können den angrenzenden gemeinsamen Geh- und Radweg nutzen.

Die Bauarbeiten begannen mit Vollsperrung heutigen Donnerstag um 7 Uhr. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Straßenabschnitt am Freitag, 26. April gegen 18 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben. Das Parkhaus „KIT“ (Zufahrt Fritz-Erler-Straße) kann in dieser Zeit nicht genutzt werden.

BNN