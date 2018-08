Anzeige

In den sieben U-Bahn-Stationen befindet sich der Innenausbau noch weitgehend in den Anfängen. In der Haltestelle „Durlacher“ sind allerdings schon die erste Rolltreppe und der erste Aufzug eingezogen.

Die Betonwände der Treppenabgänge und die Zwischenebenen für die Fahrgäste werden in bislang drei Stationen mit dem Meißel aufgeraut.

Aussparung für Lüpertz-Kunst

Wandgestaltung in einer ganz anderen Dimension als bei jenem Stocken ist bislang nur in den Haltestellen Durlacher Tor und Kongresszentrum zu beobachten: Auf die Wände der 100 Meter langen Bahnsteige wird von Fachkräften eine sehr aufwändig zugeschnittene Stahlkonstruktion geschraubt. In diese Wandschienen werden später Betonwerksteinplatten als Wandverkleidung eingehängt. Dort sind auch schon die ausgesparten Hängeplätze für die umstrittenen Lüpertz-Schöpfungen ausgespart.

Klarheit im Herbst?

Indessen ist immer noch unsicher, ob tatsächlich 14 Tafeln des Karlsruher Kunstfürsten zur Genesis – für jeden Bahnsteig eine – die Karlsruher Unterwelt am Gleis schmücken werden. Noch immer steht die Finanzierung der Bildhauerkunst in Majolika nach Angaben des Lokalpromoters Anton Goll nicht (die BNN berichteten). Im Herbst soll nun darüber Klarheit bestehen.

Es wird eng

Gleichzeitig wird es jetzt auf der Kriegsstraße wegen des Autotunnelbaus immer enger für die Verkehrsteilnehmer. „Die Kriegsstraße kommt ganz nach Plan voran, die Arbeiter absolvieren einen Bauabschnitt nach dem anderen“, berichtet die Kombi-Bauherrin, die städtische Tochter Kasig.

Zugedeckt

Beim Nymphengarten ist zwischen Ritter- und Lammstraße vom ersten Abschnitt des Betonkastens kaum noch etwas zu sehen. Die Tunneldecke wird schon mit Erde überschüttet, der letzte Turmdrehkran verschwindet dort laut Kasig-Sprecher Achim Winkel in zwei Wochen.

Karlsruher Pfahlbauten

Im benachbarten Tunnel-Baufeld zwischen der Lammstraße und dem Ettlinger Tor wird das Bohren von Pfählen und das Setzen von Spundwänden vorbereitet. Beide Elemente sichern später die Baugrube, während daneben der Autoverkehr weiterrollt.

Zwischen Ettlinger Tor und Adlerstraße arbeiten Großbohrgeräte. Sie treiben Pfähle 20 Meter tief in die Erde. Zudem werden auf Höhe des Staatstheaters bereits die provisorischen Fahrbahnen angelegt.

Am Ostende des Autotunnels für den Durchgangsverkehr haben im Erhardboulevard bei der Ostendstraße die Arbeiten an der Rampe begonnen. Auf dem dort bereits fertigen und mit Erde überdeckten Tunnelabschnitt wird nach Angaben der Kasig provisorisch eine Kreuzung für die Anknüpfung der Kapellenstraße angelegt.

Kommentar

Alles Baustelle

Der Sommer lässt die Karlsruher endlich etwas aus dem Schwitzkasten kommen. Jetzt können für alle Daheimgebliebenen wohltemperierte Sonnentage mit ein wenig Wölkchen am blauen Himmel anbrechen. Nicht nur Sonnenanbeter und Schwimmbadfreunde werden glücklich. Auch die Arbeitenden und Studierenden, die Alten und die Kranken können sich nun richtig über den Sommer in der Stadt freuen.

An der überhitzten Baukonjunktur auf, an und unter Karlsruhes Straßen aber ändert sich gar nichts.

Zur Ferienzeit gilt umso mehr: Karlsruhe ist eine Baustelle. In der badischen Boomtown, in der den Investitionen kaum noch Grenzen gesetzt sind, stehen die Bagger nicht mehr still. Diesmal haben die Kombinierer des Stadtumbaus die Oststadt zum Baufeld erklärt. Wie immer zur Ferienzeit rollen viele Straßen- und Stadtbahnen deshalb auf Abwegen oder haben streckenweise ganz den Betrieb eingestellt.

Am „Durlacher Tor“ schwitzen 50 Arbeiter auf dem größten Bautummelplatz der Fächerstadt. Dort läuft das große Finale von acht Jahren oberirdischer U-Strab-Baustelle. Bis Weihnachten soll der Verkehrsknoten endlich neu geschnürt sein.

Einst hatten die U-Strab-Planer dem Volk versprochen, dass dank Deckelbauweise für die Untergrundstationen immer nur ein halber Platz blockiert werde. Auch der Europaplatz und der Marktplatz hätten demnach nur zwei Jahre Baustelle sein sollen. Damit lagen die U-Strab-Strategen total daneben.

Übrigens sollte die U-Strab schon seit Ende 2016 rollen. Und die zweite Kombi-Komponente, der Autotunnel Kriegsstraße, wäre 2018 in Betrieb gegangen. Es ist anders gekommen – und ein Ende des Kombibauzeitalters weiter nicht in Sicht. Noch viele heiße Bausommer werden folgen, bis die Kombi fertig ist. Tapfer hält die Kasig noch an den offiziellen Endterminen Ende 2020 für die U-Strab und Ende 2021 für den Autotunnel fest. Doch auch diese Ziele sind kaum erreichbar.

Zwei Gründe stehen dagegen: Erstens gibt es unter Tage in den sieben Stationen immer noch sehr viel zu tun. Nur unter dem Durlacher Tor und beim Kongresszentrum hat die sehr aufwendige Installation der Technik und der Wandplatten gerade erst begonnen.

Und zweitens ist der Baumarkt so überhitzt, dass die Handwerker ausgehen. Nicht nur die Kasig muss deshalb fürchten, beim U-Strab-Ausbau weitere große Verspätungen einzufahren. Auch das Tiefbauamt kann nur hoffen, für das bis Ende 2020 geplante Zupflastern des Marktplatzes die Firmen zu finden.

Immerhin erleben die Karlsruher im Sommer 18 den Rückzug der U-Strab-Baustellen an der Oberfläche. Gleichzeitig aber wächst sich die Autotunnelbaustelle Kriegsstraße vom Nymphengarten bis zum Mendelssohnplatz erst richtig aus. Zudem setzt die Neugestaltung von Europaplatz und Kaiserstraße frühestens 2021 ein. So bleibt Karlsruhe mindestens bis 2025, wie es viele gar nicht anders kennen: einfach alles Baustelle. Rupert Hustede