Fahrverbote für Dieselfahrer in Ludwigsburg angeordnet

Dieselfahrer müssen in Ludwigsburg ihren Wagen vorerst in der Garage stehenlassen. Denn der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat Fahrverbote für Diesel in der Stadt angeordnet. Der Grund: Eine Klage der Deutschen Umwelthilfe. Die Menschen in der Stadt Karlsruhe haben nichts zu befürchten.

Mit der Durchsetzung des Fahrverbots hat das höchste Verwaltungsgericht im Südwesten einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wegen langjähriger Überschreitung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid in Ludwigsburg stattgegeben.

Keine Auffälligkeiten in Karlsruhe

Karlsruhe ist von der Debatte um Fahrverbote oder von Klagen in Sachen Fahrverbote nicht betroffen, da es bei der Luftqualität keinerlei Auffälligkeiten oder Überschreiten von Grenzwerten gibt. Dies wäre aber Voraussetzung für Fahrverbote.

Die zentrale Verkehrs-Messstation der Landesanstalt für Umweltschutz in der innerstädtischen Verkehrsachse Reinhold-Frank-Straße hat in den vergangenen Jahren keine Überschreitung von Grenzwerten bei Stickstoffdioxid oder Feinstaub registriert. Neben der Lage Karlsruhes in der Oberrheinebene hat die Stadtverwaltung dies auch immer auf den gut ausgebauten ÖPNV zurückgeführt.

Maßnahmen „zu wenig ambitioniert“

Die Maßnahmen von Stadt und Land gegen den Luftschadstoff in Ludwigsburg sieht der 10. Senat des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg als zu wenig ambitioniert an. Deshalb könne es deren Prognosen zum schnellstmöglichen Erreichen des Grenzwertes von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter im Jahresmittel nicht folgen. Der Luftreinhalteplan für die Kommune müsse durch Fahrverbote ergänzt werden.

Der Jahresmittelwert 2018 an der Brennpunkt-Messstelle Friedrichstraße hatte bei 51 Mikrogramm gelegen. Das Land lässt das VGH-Urteil gegen Reutlingen vom Bundesverwaltungsgericht überprüfen.

„Die Deutsche Umwelthilfe hat in mittlerweile 39 Städten für die saubere Luft den Rechtsweg gewählt“, teilt eine DUH-Sprecherin auf BNN-Anfrage mit. Im Südwesten handelt es sich um Stuttgart, Freiburg, Heilbronn, Mainz, Backnang, Esslingen, Marbach und Reutlingen.

