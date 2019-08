Fall Jatta: KSC-Sportchef hofft auf schnelle Entscheidung

Anzeige

Spielt er mit falscher Identität oder nicht? Die Diskussion um HSV-Stürmer Bakery Jatta hört nicht auf. Auch vor dem Gastspiel der Hamburger beim KSC am kommenden Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) ist der Fall immer noch Thema. Nach HSV-Auftaktgegner Nürnberg (0:4-Niederlage) hat auch der VfL Bochum (0:1-Niederlage) Einspruch gegen die Wertung des Spiels gegen die Hamburger eingelegt. Nun ist der Fall auch im Wildpark angekommen. Am Montag hat sich KSC-Sportchef Oliver Kreuzer dazu geäußert, als er Gast im Podcast des Hamburger Abendblatts war.

„Die Situation ist schwierig. Wenn herauskommt, dass die Aufenthaltsgenehmigung erschlichen wurde, hätte er keine Spielgenehmigung für den HSV bekommen dürfen. Solch einen Fall gab es in Deutschland noch nie, er könnte zum Präzedenzfall werden. Der DFB muss schnellstens Klarheit schaffen und den Fall auflösen, das Hin und Her mit den Protesten kann so nicht weitergehen“, und ergänzt: „Ich hoffe, dass der DFB noch diese Woche eine Entscheidung trifft und das Hin und Her aufhört“.

Ob man in Karlsruhe ähnlich verfahren wird wie in Nürnberg und Bochum, ist noch offen. KSC-Präsident Ingo Wellenreuther sagt aber: „Wir wollen den HSV auf dem grünen Rasen schlagen und nicht am Grünen Tisch.“

Mannschaft will gegen Hamburg punkten

Die Profis indes bekommen von dem ganzen Hin und Her wenig mit. Nach der ärgerlichen 1:2-Niederlage bei Holstein Kiel will der KSC am Sonntag wieder punkten. Die Mannschaft um Trainer Alois Schwartz steckt voll in den Vorbereitungen für das Spiel gegen den aktuellen Tabellenführer. Am Mittwoch ging es unter Anleitung von Athletiktrainer Florian Böckler an einigen Stationen in Sachen Kraft und Athletik zur Sache. In der Zeit verschaffte sich das KSC-Trainerteam einen Eindruck über die Leistung ihrer Mannschaft. Bei den Feldspielern fehlten Justin Möbius und Christoph Kobald am Morgen. Die Torhüter – Mario Schragl fehlte – trainierten derweil auf dem Nebenplatz mit Torwarttrainer Markus Miller.

Für die Fans ist die Partie am Sonntag eine ganz besondere. Viele erinnern sich noch an die verlorene Bundesliga-Relegation aus dem Jahr 2015 zurück. Die Anhänger der Badener hoffen auf eine Revanche. Einfach wird das Spiel nicht, dennoch ist auf dem Platz, zu dieser Einschätzung kommt auch Trainer Schwartz, „alles möglich“. Am Support mangelt es jedenfalls nicht: das Wildparkstadion am Sonntag ist ausverkauft.