„Falsche“ Polizisten überfallen Geldtransporter bei Karlsruhe

Angebliche Polizisten haben am Montagnachmittag in der Nähe der Autobahn 5 einen Geldtransporter überfallen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten, hielten die Unbekannten das Fahrzeug des Sicherheitsunternehmens mit einer silbernen E-Klasse Limousine (Mercedes-Benz) an. Dabei sollen sie ein leuchtendes Polizei-Symbol im Heck verwendet haben.

Die Täter trugen eine Polizei-Uniform und bedrohten die Sicherheits-Mitarbeiter mit Schusswaffen und erbeuteten Bargeld. Um welche Summe es sich dabei handelte, ist noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe verwies auf BNN-Anfrage auf laufende Ermittlungen.

Tatort in der Nähe der A5

Die Tat erfolgte gegen 14.45 Uhr auf der Höhe der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf der Höhe Weingarten. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Kontrolle der angeblichen Polizisten an einer Behelfsausfahrt parallel zur Landstraße 559 stattfand. Nach dem erfolgreichen Coup flohen die Täter in bislang ungeklärte Richtung.

Täter drohten mit Schusswaffen

In der Folge bedrohten die Unbekannten, die anscheinend mit blauen Polizeiuniformen bekleidet

waren, die Security-Mitarbeiter mit Schusswaffen und forderten sie auf, Geld herauszugeben.

Nähere Einzelheiten zum Tathergang und zur Identität der unbekannten Männer seien der Staatsanwaltschaft zufolge zum derzeitigen Ermittlungszeitpunkt noch nicht möglich. Angaben über eine mögliche Verbindung zwischen den „falschen“ Beamten und den Sicherheitsmitarbeitern gebe es zum derzeitigen Stand nicht.

Auf Bildern ist an der Ausfahrt ein gelber Geldtransporter der Firma Prosegur zu erkennen. Die Staatsanwaltschaft wollte die Firma auf Anfrage nicht bestätigen. Im Jahr 2018 gab es in der Nähe von Hamburg schon einmal einen spektakulären Überfall mit einem Prosegur-Geldlaster. Dabei erbeutete einer der beiden Fahrer mit einem Komplizen insgesamt 2,3 Millionen Euro.

