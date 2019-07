(Fast) allmächtig: Amazon

Anzeige

Am 5. Juli vor 25 Jahren vom Informatiker Jeff Bezos als Onlinebuchhandlung gegründet, ist Amazon mittlerweile im Handel (fast) allmächtig. Das geht sogar soweit, dass der einstige Feind zum Freund gemacht wird. Siehe Beispiel Galeria Karstadt/Kaufhof: Der Warenhauskonzern ermöglicht es Amazon-Kunden, die Pakete in seinen Service-Centern entgegenzunehmen. Damit bekomme man „ganz neue Kundengruppen in die Filialen, und wir können das zudem für Zusatzkäufe nutzen“, so Galeria-Personalchef Miguel Müllenbach jüngst im „Handelsblatt“.

Nach Angaben des renommierten Marktforschungsinstituts IFH Köln wächst Amazon in Deutschland vor allem durch sein Marktplatzgeschäft. Auf diesem „Amazon Marketplace“ können Konkurrenten des Onlinegiganten ihre Ware gegen Gebühr anbieten. „Doch Amazon ist längst kein reines Onlinephänomen mehr“, sagt IFH-Pressesprecherin Christina Bunnenberg IFH und verweist auf eine Studie ihres Hauses. Demnach sind 31 Prozent aller Umsätze im Nichtlebensmittel-Bereich – egal ob online oder stationär – schon heute von Amazon abhängig.

Amazon als Informationsquelle

Sieben Prozent davon sei Umsatz, den der Handelsriese selbst macht. Die weiteren 24 Prozent entfallen auf Erlöse, „die direkt von Amazon beeinflusst werden“. Bunnenberg: „So nutzen immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten sowohl vor dem Onlinekauf als auch vor dem stationären Kauf Amazon als Informationsquelle.“

Die IFH-Studie zeige, dass bei durchschnittlich 60 Prozent der Onlinekäufe und 27 Prozent aller stationären Käufe eine Recherche bei Amazon vorausgehe. Amazon dient zur Preisorientierung – Fachleute sprechen von einem „Preisanker“ –, als Informationsquelle für Produktbewertungen anderer Kunden sowie für Produktempfehlungen. Eva Stüber, Mitglied der IFH-Geschäftsleitung, kommt zu dem Fazit: „Für Handelsketten ist es essenziell, Amazon ganzheitlich auf dem Schirm zu haben.“ Reiner Konkurrent im Onlinehandel sei Amazon längst nicht mehr. Anbieter, die nicht in ihre Positionierung investierten, würden künftig nicht mehr als wichtige Kauforte wahrgenommen.

Handelsriese setzt für viele den Preisanker

Wie jüngst berichtet, hat Amazon nach Berechnungen der Marktforschungsfirma Kantar erstmals die Führung in der Rangliste der wertvollsten Marken der Welt erobert – und somit Apple und Google – überholt.

Vielen Laien unbekannt ist auch die globale Bedeutung des Amazon-Konzerns als Anbieter des Cloud-Computings.

Die Mitarbeiter des Kölner IFH liefern Information, Forschung und Beratung zu Fragestellungen für den Handel im digitalen Zeitalter.