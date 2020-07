FDP-Chef Michael Theurer: „Kretschmann kann keine Krise”

Anzeige

Vor ihrem Sonderparteitag in der „dm-arena” in Karlsruhe-Rheinstetten attackieren die Südwest-Liberalen die grün-schwarze Landesregierung. Für die Landtagswahlen im März formulieren sie ein ehrgeiziges Ziel – sie wollen mitregieren.

„Kretschmann kann keine Krise.“ Knapp vier Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie stellt Michael Theurer, der Chef der Südwest-FDP, dem Ministerpräsidenten von den Grünen und der gesamten grün-schwarzen Landesregierung in Stuttgart ein schlechtes Zeugnis aus. Mit seiner bedächtigen Art und Weise, mit der er sonst bei der Bevölkerung punkten könne, sei der Landesvater in der Corona-Krise an seine Grenzen gestoßen, sagt der FDP-Chef im Vorfeld des außerordentlichen Parteitags an diesem Samstag in der „dm-arena“ in Karlsruhe-Rheinstetten in einem Gespräch mit den BNN.

Zigtausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel

Auf die künftigen Regierungen im Land wie im Bund, die beide im kommenden Jahr gewählt werden, kämen „gewaltige Herausforderungen“ zu. „Die Corona-Krise hat schonungslos an den Tag gelegt, wo wir hinterherhinken und wie groß die Defizite beispielsweise bei der Digitalisierung sind“, so Theurer. „Der Standort Baden-Württemberg ist massiv betroffen“, warnt er. Wirtschaftlich seien die Folgen der Pandemie und des Lockdowns noch lange nicht überwunden. „Im Land stehen zigtausende Arbeitsplätzein der Kfz- und Kfz-Zuliefererindustrie sowie im Tourismus auf dem Spiel.“

Klimaschutz und Sicherung von Arbeitsplätzen verbinden

Eindringlich plädiert er dafür, bei der Erneuerung der Wirtschaft den Klimaschutz und die Sicherung der Arbeitsplätze zu verbinden. So könnten beispielsweise durch die Beimischung von neuentwickelten klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen Verbrennungsmotoren bei der CO2-Bilanz mit Elektroautos gleichziehen. „Das KIT und Miro arbeiten daran.“

Auf dem Sonderparteitag sollen der Pforzheimer Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke zum Spitzenkandidaten gewählt und das Wahlprogramm beraten und verabschiedet werden. Für die Landtagswahl, die zusammen mit dem Urnengang im benachbarten Rheinland-Pfalz am 14. März stattfindet, haben sich die Liberalen viel vorgenommen: „Unsere Strategie heißt: Mit einer starken FDP in Baden-Württemberg die FDP im Bund sichern.“

Vorbild KSC – Klassenerhalt

Nur wenn die Partei ihr Potenzial in ihrem Stammland im Südwesten voll ausschöpfe, sei sie auch auf Bundesebene stark. „Wir wollen dasselbe erreichen wie der KSC –Klassenerhalt“, sagt Theurer mit Blick auf die Umfragen, die die Bundes-FDP derzeit bei gerade einmal fünf Prozent sehen. Sollte es dabei bleiben, wäre nach gerade einmal vier Jahren der Wiedereinzug in den Bundestag gefährdet. „Da liegt ein hartes Stück Arbeit vor uns“, gibt sich der Landeschef keinen Illusionen hin.

Baden-Württemberg muss Brennstoffzellenland werden

Immerhin muss er sich im „Ländle“ keine Sorgen ums parlamentarische Überleben machen – die Liberalen liegen in den Umfragen stabi bei acht Prozent. „Wir sehen uns in der Rolle des Antreibers, des Modernisierers“. Bei der Digitalisierung ebenso wie bei der Wasserstofftechnologie. „Da tut die gegenwärtige Landesregierung viel zu wenig“, bemängelt Theurer. Immerhin gebe es nun eine nationale Wasserstoffstrategie, doch die enthalte außer Ankündigungen wenig Konkretes. Baden-Württemberg müsste auch das Brennstoffzellenland werden, so Theurer. Die Gefahr sei groß, „dass uns die Asiaten den Rang ablaufen“.

Grüne und CDU liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen in den Wahlkreisen

Das Problem der Liberalen im Südwesten: Im Wahlkampf könnte das Duell zwischen den beiden Regierungsparteien alles andere dominieren. Nach einer Projektion des unabhängigen Internet-Portals „election.de“, das ständig aktuelle demoskopische Trends wie langfristige Wählerpotenziale auswertet, liefern sich Grüne und CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die 70 Wahlkreise. Demnach haben die Grünen drei Wahlkreise sicher (Heidelberg, Freiburg II und Stuttgart III), die CDU zwei (Main-Tauber und Neckar-Odenwald).

In jeweils elf Wahlkreisen ist ein Sieg der Grünen und der CDU wahrscheinlich. So dürften die Grünen in Karlsruhe I und Karlsruhe II das Mandat gewinnen, die CDU in Bruchsal. In weiteren 20 Wahlkreisen liegen derzeit die Kandidatinnen und Kandidaten der Ökopartei vorne, darunter in Baden-Baden, in 23 Wahlkreisen die der Union, so in Karlsruhe I, Bretten, Enz, Pforzheim und Rastatt.

Ausgang der Landtagswahl völlig offen

In der letzten Sitzungswoche des Bundestags Anfang Juli stellte Renate Köcher, die Chefin des Instituts für Demoskopie Allensbach, den Mitgliedern der FDP-Landesgruppe Baden-Württemberg nach Informationen der BNN eine Studie vor, wonach der Wahlausgang im März „völlig offen“ sei. CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann könnte vom Umfragehoch der CDU auf Bundesebene profitieren, obwohl sie im Land selber als eher schwach eingestuft wird. Für die Liberalen könnte dies bedeuten, dass sie am Ende den Ausschlag geben, wer künftig in Stuttgart regiert: Die CDU mit der FDP und der SPD – oder die Grünen mit der FDP und der SPD.