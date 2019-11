Fehlerquote minimieren: KSC will endlich wieder drei Punkte einfahren

Anzeige

Mit einer geringeren Fehlerquote als zuletzt und vermutlich mit einer veränderten Startformation will Fußball-Zweitligist Karlsruher SC an diesem Freitag (18.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg endlich wieder dreifach punkten. Immerhin liegt der letzte Sieg in der Liga bereits zweieinhalb Monate zurück.

Als Serientäter dürfen in der bisherigen Zweitliga-Saison sowohl der Karlsruher SC als auch der SSV Jahn Regensburg gelten. Vor dem 0:3 im Landes-Duell beim VfB Stuttgart hat der Aufsteiger aus Karlsruhe bekanntlich sieben Ligapartien in Folge mit einem Unentschieden beendet und die Regensburger kommen mit der Empfehlung von sieben Spielen ohne Niederlage an diesem Freitag (18.30 Uhr) in den Wildpark.

Mit aller Macht gegen den Trend

Was das Wälzen von Statistiken angeht, ist Oliver Kreuzer – zumindest in eigener Sache – vorsichtig. „Vor dem Stuttgart-Spiel hieß es immer, die haben sechs-, sieben-, achtmal nicht verloren. Jetzt heißt es, die haben soundso oft nicht gewonnen“, sagt der KSC-Sportdirektor, der angesichts von 16 Punkten aus 14 Spielen betont: „Wir sind absolut im Soll.“

Und doch dürften einige Blicke beim Tabellenzwölften, der nur zwei Punkte vor dem Relegationsrang steht, nicht ohne Neid nach Regensburg gehen, denn der fünftplatzierte Jahn hat mit 20 Zählern bereits die halbe Miete auf dem Weg zum Ligaverbleib eingefahren.

Mannschaft soll realistischer Fußball spielen Oliver Kreuzer, KSC-Sportdirektor

Damit beim KSC ebenfalls noch vor Weihnachten die Zwei auf dem Punktekonto auftaucht, fordert Kreuzer von der Mannschaft, sie müsse „realistischer Fußball spielen“ und dürfe nicht zu naiv agieren. „Wir haben zuletzt zu viele Eigenfehler gemacht, nicht ein spezieller Spieler, sondern immer wieder ein anderer“, kritisiert er.

KSC will Fehlerquote minimieren

Gegen die Regensburger, die aktuell immerhin die viertbeste Auswärtsmannschaft stellen, soll die Fehlerquote minimiert werden – womöglich mit ein wenig verändertem Personal.

Vor der gesetzten Viererkette könnte neben Marvin Wanitzek der Österreicher Christoph Kobald anstelle von Lukas Fröde den Abräumer geben und hinter der dann einzigen Spitze Philipp Hofmann könnten Anton Fink und Marc Lorenz die mit Manuel Stiefler bestückte offensive Dreierreihe bilden.

Veränderte Startelf gegen Regensburg

Für Marvin Pourié und Kyoung-Rok Choi bliebe dann nur Platz auf der Bank. Egal, wer letztlich beim Gegner aufläuft, Mersad Selimbegovic sieht an diesem Freitag „eine brutale Aufgabe“ auf seine Elf zukommen und der Cheftrainer des Jahn weiß auch warum: „Die haben einen überragenden Willen, große Moral, Kampfgeist. Die verteidigen leidenschaftlich.“

Und eine Parallele zum eigenen Team hat Selimbegovic auch erkannt. „Die beschäftigen sich nicht so viel mit Ballbesitz, die suchen den direkten Weg zum Tor“, sagt er. Und so ergibt sich die Frage, wer denn am Freitagabend bei der von Arne Aarnink (Nordhorn) geleiteten Begegnung das Zepter in die Hand nimmt.