Fernbusse rollen wieder vom Karlsruher Hauptbahnhof ins Ausland

Anzeige

Für viele Reisende hat das Warten ein Ende: Die Reisewarnungen der Bundesregierung sind für die meisten Länder gefallen. Fernbuslinien am Karlsruher Bahnhof können wieder Rumänien, Bosnien oder Kroatien ansteuern. Am Montag startet ein Bus nach Sarajevo. Trotz der knapp 20-stündigen Fahrt freuen sich die Reisenden, die Familie im Ausland wiederzusehen.

Ajsa Smajic gibt ihrer Oma am Karlsruher Hauptbahnhof einen letzten Abschiedskuss. Die Großmutter dreht sich auf dem Weg in den Fernbus noch einmal um und lächelt ihre Enkelin an. Dann verschwindet sie im Inneren. Kurze Zeit später setzt sich der Flixbus in Bewegung. Ajsa winkt ihrer Großmutter hinterher. Die erwidert den Gruß durch die Scheibe. Der Bus fährt nach Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina. Ajsas Oma will aber schon in Visoko aussteigen.

Auch interessant: Das Elsass und die Region atmen nach dem Ende der Corona-Grenzkontrollen auf

Bosnierin erhielt wegen Corona dreimonatiges Visum

Sechs Monate hat sie in Karlsruhe verbracht. Ursprünglich wollte sie nicht so lange bleiben. Dann kam aber das Coronavirus dazwischen – und damit Grenzschließungen und Reisewarnungen. Ajsas Großmutter erhielt ein dreimonatiges Visum, um während der Corona-Hochphase in Deutschland bleiben zu können. Seit Montag sind die Reisewarnungen der Bundesregierung für die meisten Länder gefallen.

Einige Länder wie Österreich, Italien oder Kroatien hatten ihre Grenzen bereits zuvor für deutsche Touristen geöffnet. Das Auswärtige Amt hat auch die Reisewarnung für Mitgliedsstaaten der EU wie Rumänien, Slowakei und Kroatien aufgehoben. Diese Länder können Fernbuslinien nun wieder ansteuern.

Ich will gerade nicht reisen, weil die Grenzen vielleicht wieder zugehen könnten Ajsa Smajic, Schülerin aus Karlsruhe

In Bosnien gibt es im weltweiten Vergleich zwar nicht so viele bestätigte Coronavirus-Fälle. Trotzdem hat Ajsa noch Bedenken. „Ich will gerade nicht reisen, weil die Grenzen vielleicht wieder zugehen könnten“, erzählt sie. Zudem müsse sie wie auch ihre beste Freundin Sara Jakovljevic in die Schule gehen. Sara verabschiedet am Karlsruher Busbahnhof am Montag ebenfalls Ajsas Großmutter.

Auch interessant: Die Grenzen sind offen – ab in den Urlaubsflieger?

Reise nach Sarajevo dauert etwa 20 Stunden

In den Flixbus nach Sarajevo steigen auch Lekic Elvir und Buhic Muhidin. „Ich bin froh, wieder die Familie besuchen zu können“, sagt Elvir. Wie sein Freund Muhidin arbeitet er in Karlsruhe und vermisst die Menschen in der Heimat. Mit dem Fernbus dauert die Reise etwa 20 Stunden bis nach Sarajevo.

Während der gesamten Fahrt muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, wenn das nicht aus medizinischen oder sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist. „Normalerweise fliege ich in eineinhalb Stunden nach Sarajevo“, sagt Muhidin. Das Ganze lohne sich nur, wenn man länger bleibt. Der Angestellte des Städtischen Klinikums will nun zwei Wochen in der Hauptstadt verbringen.

Auch interessant: Ab in den Urlaub: Bundesbürger starten nach Corona-Pause

Kulturreiseveranstalter fährt Angebot hoch

Dass die Reisewarnung jetzt größtenteils aufgehoben ist, hat auch Einfluss auf den Kulturreiseveranstalter Hirsch. Geplante Urlaubstrips in dieser Woche hat der Geschäftsführer Mathias Hirsch abgesagt. Nächste Woche geht es aber wieder mit einer Busreise in die Provence los. Laut Hirsch sind elf Personen angemeldet – der Bus habe eigentlich eine Kapazität für 44 Menschen. „

Für den Mindestabstand müssen auch Plätze frei bleiben“, erklärt der Geschäftsführer. Die ländliche Lage des Hotels in Frankreich ermögliche es, im Freien zu essen und die Hygieneregeln so besser zu beachten. Die gleiche Reise findet in zwei Wochen erneut statt – dann bereits mit 15 Reisenden.