Feuer über der Gaststätte „Pilskrone“: Fliegengitter geht in Flammen auf

In einem Haus im Karlsruher Stadtteil Neureut ist am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, auch die Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Dem Polizeipräsidium Karlsruhe zufolge war ein Insektenschutzgitter in einem der oberen Stockwerke in Brand geraten. Ausgelöst wurde das Feuer offenbar durch einen Grill, der zu nahe am Fenster mit dem Fliegengitter stand. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich die Gaststätte „Pilskrone“.

Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand, allerdings wurde ein Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

BNN