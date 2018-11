Anzeige

In Karlsruhe sind am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr die Einsatzkräfte wegen starker Rauchentwicklung in die Tiefgarage am Hauptbahnhof gerufen worden. Die Feuerwehr erklärte gegenüber den BNN, dass der Einsatz nach kurzer Zeit wieder beendet werden konnte. Die Polizei würde die weiteren Hintergründe ermitteln. Offenbar handelt es sich bei dem Zwischenfall an der Baustelle hinter dem Hauptbahnhof um drei kleinere „Lagerfeuer“. Ob hier Brandstiftung vorliegt, ist noch ungeklärt.