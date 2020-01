Filmemacher Jackie Hu: Wanderer zwischen weit entfernten Welten

Anzeige

Die erste Hälfte seines bisherigen Lebens verbrachte Ying „Jackie“ Hu in Shanghai. Seit 20 Jahren lebt der Architekt in Karlsruhe und arbeitet als freiberuflicher Filmemacher fürs chinesische Staatsfernsehen. Den BNN gewährte er einen Einblick in sein Leben zwischen zwei Kontinenten.

Die Glasvitrine mit den zahlreichen analogen Spiegelreflexkameras fällt beim Besuch von Jackie Hus Büro zuerst ins Auge. Und auch sonst kann der Filmemacher seine Liebe zur klassischen Fotografie kaum verhehlen, denn auf dem Schreibtisch oder in den Regalen stehen und liegen ebenfalls etliche Objektive für Landschafts- und Portraitaufnahmen bereit. „Die analoge Fotografie hat einen ganz besonderen Reiz. Die Stimmung, das Licht, es ist einfach anders als die Arbeit mit digitalen Kameras“, schwärmt der 39-jährige Chinese. Bei der täglichen Arbeit greift Hu allerdings meistens auf digitale Produktionstechniken zurück. Für das chinesische Staatsfernsehen ist er regelmäßig in ganz Deutschland unterwegs und dreht Imagefilme für Unternehmen. „Die Automobilindustrie stößt in China auf ganz besonderes Interesse“, kennt Hu die Vorlieben seiner Landsleute. Anfang Dezember drehte er einen Dokumentarfilm über eine Kreuzfahrtwerft in Rostock. Und für einen Pforzheimer Schmuckhersteller produzierte er bereits das Video eines romantischen Heiratsantrags im Kloster Maulbronn.

Zur Filmemacherei kam er per Zufall

Zur Filmemacherei kam Hu eher per Zufall. Nach seinem Architekturstudium an der Hochschule Karlsruhe war er als freiberuflicher Industrievertreter und Dolmetscher für chinesische Delegationen im Einsatz. 2010 erhielt er das Angebot, ein Fernsehteam der Shanghai Media Group als Regieassistent bei den Dreharbeiten für einen Dokumentarfilm zu begleiten. „Ich konnte Deutsch und hatte ein Auto. Das waren die beiden Grundvoraussetzungen für diesen Job“, erinnert sich Hu mit einem Schmunzeln. Doch die Arbeit an der Kamera machte im großen Spaß und bereits wenig später begann Hu mit der Arbeit ein seinen ersten eigenen Filmproduktionen.

Zum Architekturstudium nach Dessau

„Das technische Handwerkszeug habe ich mir selbst beigebracht. Die wesentlichen Dinge zu erkennen und in Szene zu setzen, habe ich aber während meines Architekturstudiums gelernt“, erzählt Hu. Die Begeisterung für die deutsche Architektur war auch ausschlaggebend für seinen Umzug von Shanghai nach Dessau. Nach einem Semester in der Bauhaus-Stadt wechselte er aber bereits nach Karlsruhe und bis heute hat ihn die Fächerstadt nicht wieder losgelassen. „Die Architektur hier ist wirklich interessant und die fächerartige Ausrichtung eine echte Besonderheit. Außerdem scheint in Karlsruhe meistens die Sonne“, sagt Hu, der mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn in der Innenstadt wohnt und sich in der badischen Residenz zuhause fühlt.

Auch interessant: Von Dessau nach Karlsruhe

Kontakt zum Filmboard Karlsruhe entstand per Zufall

Der Kontakt zur hiesigen Filmszene entstand allerdings eher zufällig. Als Hu vor zwei Jahren in einem Antiquitätengeschäft in der Herrenstraße ein Filmteam sah, bot er spontan seine Hilfe an und brachte zwei Panels zum besseren Ausleuchten der schummrigen Räumlichkeiten an. Produzent Oliver Langewitz, der in dem Antiquitätenladen seinerzeit eine Szene für den ersten Teil der Mystery-Serie „Der Zirkel“ drehte, konnte Hu noch am selben Tag für eine Mitarbeit im Filmboard Karlsruhe begeistern. Ende 2019 begannen Hu und Filmboard-Geschäftsführer Langewitz dann mit den Dreharbeiten zu einem deutsch-chinesischen Gemeinschaftsprojekt, der mehrteiligen Miniserie „Jenseits der Seidenstraße“. Die Serie über die kulturellen Eigenarten im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz will Hu nach der Premiere bei den Europäischen Kulturtagen auch im chinesischen Fernsehen zeigen.

Auch interessant: Wenn die Stadtkirche das Rathaus mimt

Chinesische Sehnsucht nach deutschen Traditionen

Die europäische Geschichte stößt in China auf großes Interesse. „Die Menschen aus den Megacitys sehnen sich nach Dorfzentren mit jahrhundertelanger Tradition“, weiß Hu. Nicht von ungefähr stünden bei chinesischen Touristen der Kölner Dom, das Heidelberger Schloss und die Burg Neuschwanstein besonders hoch im Kurs. Ohnehin sei das Leben in den boomenden chinesischen Metropolen nicht mit der Beschaulichkeit einer deutschen Großstadt wie Karlsruhe zu vergleichen. „Wer drei Jahre lang nicht in Shanghai war, erkennt die Stadt fast nicht wieder“, berichtet Hu.

Regelmäßige Rückkehr nach Shanghai

Einmal im Jahr zieht in das Heimweh in seine Geburtsstadt. Dann besucht er seine Eltern und unternimmt mit seinen analogen Kameras Streifzüge durch die verwinkelten Gassen der Altstadt. Im Schatten der Wolkenkratzer herrsche eine sehr spezielle Atmosphäre, so Hu. Doch das Idyll ist mittlerweile bedroht, denn die Suche nach Bauland macht auch vor den ältesten Häusern nicht halt, und auch in Shanghai ist die Gentrifizierung in vollem Gange. „Die meisten wollen bleiben. Aber wenn ein Haus abgerissen wird, werden die Mieten für den Neubau über 100 Mal teurer. Das kann sich niemand mehr leisten“, sagt Hu. Wegen der großen Dynamik auf dem Wohnungsmarkt sind auch Hus Eltern schon mehrfach umgezogen. „Das ist auch der Grund, warum ich mich heute in Shanghai nicht mehr heimisch fühle“, sagt der Filmemacher.

Geboren im Jahr des Affen

Der Grund für seine Umtriebigkeit ist für Hu seine Geburt im Tierkreiszeichen des Affen. „Das bedeutet, dass man ständig auf Achse ist und nicht richtig still sitzen kann“, sagt Hu. Seinen einzigen Bürojob bei einer Karlsruher Tiefbaufirma gab er bereits nach einem halben Jahr auf. Als Freiberufler genießt er vor allem die Flexibilität und die ständige Suche nach neuen Herausforderungen. Vor drei Jahren unternahm er sogar eine Fotoexpedition aufs 5.100 Meter hoch gelegene Base-Camp am Fuße des Mount Everest. Und wenn es doch einmal zu viel wird, setzt sich Hu vor eines seiner zahlreichen Süßwasser-Aquarien und beobachtet die Fische.

Künstlername wegen Filmstar Jackie Chan

Bleibt die Frage nach seinen Vornamen. Hat er sich wirklich nach Jackie Chan benannt? „Ja klar. Er war einer meiner Helden. Uns als ich nach Deutschland kam, liefen seine Filme im Spätprogramm bei Kabel 1. Da habe ich auch Deutsch gelernt“, erzählt Hu und lacht. Sein richtiger Vorname Ying bedeutet ins Deutsche übersetzt übrigens Film. Die Begeisterung für seinen heutigen Beruf wurde Ying „Jackie“ Hu also offenbar in die Wiege gelegt.