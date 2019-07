Findling gibt der Technik-Welt den Dreh

Anzeige

Wälzlager – das hört sich sehr technisch an. Ist es auch. Aber ohne diese Mechanik würde an heißen Tagen kein Ventilator bessere Luft spenden, kein Backofen Leckeres backen, kein Einkaufswagen rollen. Von Autos, Getrieben, Verpackungsmaschinen ganz zu schweigen.

Wälzlager sind eine Wissenschaft für sich. Die Findling Wälzlager GmbH, Teil der Karlsruher ABEG-Holding, testet diese für ihre Industriekunden, schult und berät diese obendrein. Es gibt Kugellager, Rollenlager, Nadellager. 1 300 Tonnen hat Findling davon in Karlsruher vorrätig. 35 000 verschiedene Teile sind ständig im Sortiment, geliefert vor allem aus Wälzlager-Herstellungsländern wie Japan, Korea, China sowie aus Osteuropa. Der Warenwert im Lager: 6,8 Millionen Euro. „Wir importieren aus der ganzen Welt und beliefern die Fabriken unserer deutschen Kunden im Ausland“, sagt der Chef des Familienunternehmens, Klaus Findling (48). Nordamerika, Europa und Asien nennt er als Zielländer der ABEG-Gruppe, zu der auch die Findeisen GmbH, ein polnisches Tochterunternehmen und bis zum Ende des Jahres auch ein Ableger in China gehören.

„Jeder, der mit einem ICE fährt, fährt mit Lagern von Findling“

Knorr-Bremse und Abus-Kransysteme sind Kunden, aber auch namhafte Automobilzulieferer, Autobauer und Produzenten von Haushaltsgeräten. „Jeder, der mit einem ICE fährt, fährt mit Lagern von Findling“, sagt der Chef des vor 100 Jahren in Berlin gegründeten Unternehmens.

Klaus Findling kann gut erklären – natürlich auch, was ein Wälzlager ist: Die alten Ägypter kombinierten Rampen und Baumstämme, um die schweren Steine für ihre Pyramiden an die richtige Stelle zu bekommen. Die Baumstämme haben Reibung reduziert. „Was diese in der Antike waren, das sind heute Stahlkugeln, Stahlrollen und Stahlnadeln.“

„Im Vergleich zu Wettbewerbern stehen wir extrem gut da“

Wer durchs Findling-Lager marschiert, der weiß, dass das Unternehmen heute ein großes Handelshaus ist. Hinzu kommt eine kleine Produktion: Sonderbefettungen für spezielle Anwendungen, etwa in der Lebensmittelindustrie. Findling prüft und berät aber auch zu Wälzlagern. Hier sieht das Unternehmen großes Potenzial: Denn deutsche Ingenieure beschäftigten sich zunehmend mit Digitalisierung statt Mechanik. Dadurch gehe den Unternehmen Fachwissen verloren – das Findling biete. Klaus Findling: „Wir haben die Begeisterung für das Produkt, weil es uns Spaß macht. Wir gehen in die Tiefe.“ Beratungsdienstleistungen werde man forcieren, ebenso das Auslandsengagement, nennt er Stichworte seiner Strategie.

Als Herausforderung für das Unternehmen und seine Mitarbeiter erwähnt er die volatile Marktentwicklung. Anders ausgedrückt: Die fehlende Planungssicherheit müsse durch Flexibilität ausgeglichen werden. Von Vorteil sei, dass das Unternehmen „familienfinanziert ist“. Nach guten Jahren erwartet Findling für dieses Jahr eine Stagnation. Im Vergleich zu Wettbewerbern „stehen wir aber extrem gut da“, sagt er weiter im BNN-Gespräch.

Ein Scout durch die Produktvielfalt

Auftrumpfen könne man auch mit der von ihm entwickelten ABEG-Methode, die weltweit einmalig sei. Verkürzt erklärt: Ein Unternehmen braucht für ein Produkt Wälzlager für eine bestimmte Lebensdauer. Findling findet und nennt herstellerunabhängig das passende – technisch und wirtschaftlich optimale – Produkt. Findling ist so ein Scout durch die Produktvielfalt. „Wir vermeiden dadurch Verschwendung.“ Findling bietet den Kunden klassische Markenprodukte an, aber auch die Eigenmarke, die ebenfalls wie die Systematik ABEG heißt.

Entsprechend riesig ist das Lager mit seinen 1 300 Teilen. Zum Vergleich: Als Findlings Vater 1985 an diesem Standort mit der Einlagerung begann, waren es noch 300 Teile.

ABEG-Holding (Karlsruhe)

Gründungsjahr: 1919

Produkte/Dienstleistung: Beraten und Beliefern der Industrie rund um Wälzlager-Technologie

Geschäftsführender Gesellschafter: Klaus Findling

Umsatz: 13,5 (2017: 12,2) Millionen Euro

Jahresüberschuss: k. A.

Auslandsanteil am Umsatz: rund 13 Prozent

Mitarbeiterzahl: 46 (2017: 42)

Homepage: www.findling.com