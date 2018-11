Firma Nanoscribe gewinnt Landespreis für junge Unternehmen

Die Firma Nanoscribe aus Eggenstein-Leopoldshafen hat am Donnerstag den Landespreis für junge Unternehmen gewonnen. Das teilte die L-Bank in einer Pressemitteilung mit.

Der mit 40.000 Euro dotierte Preis gehe an ein globales „Vorzeigeunternehmen für dreidimensionalen Druck im Mikro- und Nanometerbereich“, hieß es in der Begründung. Nanoscribe wurde 2007 von Martin Hermatschweiler, Michael Thiel, Martin Wegener und Georg von Freymann gegründet. Über die Firma mit engen Verbindungen zum Karlsruher Institut für Technologie (KIT) haben die BNN bereits Mitte 2017 berichtet.

💪🥳🏆We did it! Nanoscribe won the 1st place of the State Prize for Young Companies! Such an exciting evening in Stuttgart: Meeting the Minister-President of #BaWü, Winfried Kretschmann & hearing so many innovative ideas from inspiring companies #Landespreis @L_Bank @RegierungBW pic.twitter.com/SGfnByrrNl

— Nanoscribe (@NanoscribeGmbH) 8. November 2018