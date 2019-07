Firmenlauf B2Run: Teilnehmerrekord auf neuer Strecke

„Die Resonanz war durchweg positiv“, sagt B2Run-Sprecher Johannes Wagner nach dem Lauf. „Besonders hervorgehoben wurde, dass ein Großteil der Strecke im Schatten lag.“ Erfreut ist Wagner auch über den neuen Teilnehmerrekord: Mehr als 9200 Mitarbeiter von rund 450 Firmen sind in diesem Jahr an den Start gegangen . Das waren 300 mehr als im Vorjahr und so viele wie nie zuvor in der Geschichte des Karlsruher B2Run. 2012 fand die Veranstaltung zum ersten Mal in der Fächerstadt statt. Damals waren Start und Zieleinlauf noch im Beiertheimer Stadion – und die Teilnehmerzahl mit rund 4 000 weniger als halb so hoch.