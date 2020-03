Die vordere Oberschenkelmuskulatur wird von fleißigen Fitnessstudio-Gängern häufig an unterschiedlichsten Beinpressen oder an Beinstrecker-Maschinen trainiert. Eine Übung, die theoretisch an jedem Ort ausgeführt werden kann und neben der vorderen Oberschenkel-Muskulatur auch die hinteren Oberschenkel und das Gesäß involviert, ist die Kniebeuge. Von dieser Übung gibt es viele verschiedene Varianten. Wählen Sie eine Übungsform, bei der Sie innerhalb einer Serie ca. 8-12 Wiederholungen schaffen.

Für Anfänger oder auch ältere Menschen kann es reichen, sich einfach wiederholt auf einen Stuhl zu setzen und im Anschluss wieder aufzustehen. Bleiben Sie jedoch nicht zu lange auf dem Stuhl sitzen, im Idealfall berühren Sie mit dem Gesäß nur kurz die Sitzfläche und drücken sich dann wieder in die Senkrechte.

Wichtig: Platzieren Sie die Füße in etwa schulterbreit, die Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Achten Sie darauf, dass die Knie beim Hochdrücken nicht nach innen abkippen, die Kniescheiben zeigen stattdessen, wie auch die Fußspitzen, während der gesamten Bewegung nach außen. Bevor Sie die Knie beugen, spannen Sie das Gesäß und den Bauch an und halten Sie die Spannung während der gesamten Übung aufrecht. So vermeiden Sie es, zu sehr in ein Hohlkreuz abzurutschen und minimieren damit die Belastung des unteren Rückens. Um das Gleichgewicht besser halten zu können, strecken Sie die Arme vor sich aus.

Empfohlener Umfang: 3-5 Serien, drei Minuten Pause zwischen den Serien.

Wer mit dieser Variante nicht ausgelastet ist und deutlich mehr als 15 Wiederholungen pro Übungsserie schafft, für den bietet es sich an, einbeinig zu trainieren. Auch hier gibt es verschiedenste Varianten, beispielsweise die sogenannten „pistol squads“, die jedoch ein hohes Maß an Beweglichkeit erfordern.

Eine andere Variante, die die Oberschenkelmuskulatur zum Brennen bringt, sind die „bulgarian split squats“:

legen Sie einen Fuß auf dem Stuhl ab

platzieren Sie den Stuhl soweit hinter sich, dass das vordere Knie in gebeugter Position nicht über die Fußsitze hinausragt

benutzen Sie ein Polster oder ein gefaltetes Handtuch auf der Sitzfläche, da diese Übung ansonsten Schmerzen am Fuß verursachen könnte

beugen Sie nun das vordere Bein, bis ein Winkel von etwa 90 Grad zwischen Unter- und Oberschenkel entsteht

aus dieser Position strecken Sie das gebeugte Bein, drücken Sie es jedoch nicht vollständig durch

die ablassende Phase sollte rund zwei Sekunden dauern, währenddessen wird eingeatmet

die Streckung des Beines sollte explosiver erfolgen, dabei wird ausgeatmet

Wichtig: Der Oberkörper bleibt während der gesamten Bewegung aufrecht.

Empfohlener Umfang: 8-12 Wiederholungen, 3-5 Übungsserien pro Seite, drei Minuten Pause zwischen den Serien.

Fortgeschrittene können diese Übung erschweren, indem sie ein beliebiges Gewicht vor dem Körper halten, beispielsweise ein mit Wasserflaschen gefüllter Rucksack. Für die Nackenmuskulatur kann es jedoch schonender sein, wenn das Zusatzgewicht gleichmäßig auf zwei Stoffbeutel aufgeteilt wird, die in jeweils eine Hand genommen werden. So können die Arme seitlich vom Körper hängen gelassen und die Schulterblätter bewusst etwas nach hinten-unten gebracht werden.

Tipp: Isometrisches Training bietet eine weitere Möglichkeit, um einen neuen Reiz zu setzen. Stellen Sie sich hierfür mit dem Rücken an eine Wand, der Abstand zwischen den Füßen ist schulterbreit. Beugen Sie nun die Knie so weit, bis ein rechter Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel entsteht (wie auch bei den einbeinigen Kniebeugen). Der Rücken bleibt an der Wand. Nun halten Sie diese Position so lang Sie können. Auch von dieser Übung sollten Sie mehrere Durchgänge ausführen.