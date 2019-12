Flaschenpost aus Karlsruhe bei Boppard gefunden – Wer ist Mila?

Anzeige

Eine Flaschenpost aus Karlsruhe ist nahe Boppard aufgetaucht. Ausweislich der darin enthaltenen Botschaft ist sie am Rheinhafen auf die Reise geschickt worden, offenbar von einer 7-jährigen Mila. Die Finder würden sich nun freuen, das Mädchen ausfindig zu machen – und haben eine kleine Botschaft für Mila.

Am 1. Dezember posteten die Finder ein Bild mit der Botschaft aus der Flaschenpost auf Twitter. Demnach hat die 7-jährige Mila (es ist aufgrund der Nachricht nicht völlig auszuschließen, dass das Kind auch Milan heißen könnte) am Karlsruher Rheinhafen folgende Botschaft in einer Flasche in den Fluß geworfen:

„Hallo lieber Finder Ich heße Mila und 7 Jahre Alt. Diese Flaschenpost habe ich in karlsruhe […] Rheinhafen Pos geschickt Diese Flaschenpost soll dir ganz viel Glück“

Liebe Mila (7 Jahre): Josie (8 Jahre) und ich haben heute Deine Flaschenpost gefunden – über 200 Rheinkilometer vom Karlsruher Rheinhafen weg! Und wir hatten heute tatsächlich ganz viel Glück😀Vielen lieben Dank! (An alle: gern #RT. Vielleicht kommt es ja bei Mila an.) pic.twitter.com/KJHVM3l9JR — Dr. Tanja Gabriele Baudson🇪🇺 (@TGBaudson) December 1, 2019

Der Post hat in den sozialen Netzwerken umgehend starke Resonanz gefunden. Über tausend Leute haben die Nachricht mittlerweile retweetet, zahlreiche Nutzer haben den Post kommentiert.

Tanja Gabriele Baudson fand die Flasche gemeinsam mit ihrer Tochter Josie nahe Boppard bei Rheinkilometer 568. Es habe sich um eine ganz normale Glasflasche gehandelt, erklärt Baudson – die sich freuen würde, wenn Mila erfährt, dass ihre Nachricht gefunden wurde.

Wer weiß, vielleicht kann die 7-jährige Mila ja tatsächlich ausfindig gemacht werden? Die Finder jedenfalls bedanken sich bei Mila schon im Vorfeld für die Nachricht.

BNN/poem