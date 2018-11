Mentrup will in neuem Amt für Europa werben

Anzeige

Oberbürgermeister Frank Mentrup ist neuer Präsident der deutschen Sektion im Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE). In den nächsten drei Jahren will Mentrup auf diesem Weg europakritische Argumente entkräften und Europa wieder positiv zu besetzen. Das teilt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit.

Im RGRE sind 300 Landräte und Oberbürgermeister zusammengeschlossen. Anfang der Woche diskutierte der RGRE unter dem Titel „Kommunen in Europa – Europa der Kommunen“ in München über die Stellung der Kommunen und ihr Engagement in Europa. Im Deutsch-Französischen Ausschuss und im Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit ist die Stadt Karlsruhe bereits seit vielen Jahren vertreten.

Mentrup: Kommunen müssen stärkere Rolle übernehmen

In den nächsten drei Jahren will Mentrup „europakritische Argumente […] entkräften und Europa wieder positiv […] besetzen“, heißt es in der Mitteilung. Kommunen müssten eine stärkere Rolle in Europa übernehmen, so Mentrup, „schließlich organisieren wir das tägliche Leben der 500 Millionen Europäerinnen und Europäer vor Ort“. Er wolle das „Thema ‚Europa‘ in Zeiten zunehmender Bedenken stärker an die Bürgerinnen und Bürger herantragen, die Vorzüge Europas greifbarer und verständlicher machen.“