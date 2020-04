Anzeige

Was die französische Vokabel „fleurir“ bedeutet, veranschaulicht eine rote Hibiskusblüte auf dem Instagram-Kanal des Centre Culturel Franco-Allemand (CCFA) mit charmanter Leichtigkeit. Schwere Zeiten macht in der Corona-Krise jedoch auch die zweisprachige Bildungs- und Kulturinstitution durch. „Es ist ein anderes Arbeiten“, sagt CCFA-Direktorin Marlène Rigler. Seit dem 16. März ist das Centre geschlossen.

„Wir versuchen, die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten zu lassen, aber das ist bei uns strukturell nicht vorgesehen und daher schwierig“, sagt Rigler. Zumindest eine Person ist jeden Tag vor Ort und nimmt das Telefon ab. „Das ist ganz wichtig, um den Kontakt nicht abreißen zu lassen“, sagt Rigler. Es sei immer noch besser, die Leute vertrösten zu müssen, als gar nicht erreichbar zu sein.

Sprachkurse können auch online stattfinden – andere Dinge nicht

Das Online-Angebot, das die CCFA-Mitarbeiter seit der Schließung „aus dem Boden gestampft“ haben, werde gut angenommen. Das neue Trimester für die Sprachkurse hat am Montag pünktlich begonnen. Man habe den Kursteilnehmern angeboten, die günstigeren Online-Kurse zu belegen oder die Kursteilnahme zu verschieben. Etwa 70 Prozent hätten sich für das Online-Angebot über die Video-App Zoom entschieden.

Abgesagt hätten Teilnehmer meist, weil sie zuhause nicht die nötige technische Ausstattung, etwa gute Lautsprecher, hätten. Oder weil sie schon beruflich sehr viel Bildschirmarbeit machten. „Manche haben aber auch gerade nicht das Geld für einen Kurs, weil sie in Kurzarbeit sind“, sagt Rigler.

Sprachlehrerin Zoé Duval arbeitet jetzt meist von ihrem WG-Zimmer aus. „Bitte nicht stören! Ich bin von 17.30 bis 18.30 Uhr im Unterricht“, steht auf einem Zettel an der Zimmertür. Fünf Teilnehmerinnen hat sie im Online-Sprachkurs. Duval ist für die Koordination der Kurse verantwortlich und als Dozentin für eine Kollegin eingesprungen, die den Kurs nicht per Homeoffice leiten kann.

Während der Übungen wechselt sie zwischen Videoscreen, Powerpoint-Präsentation oder einer Website hin und her, hält zwischendurch auch mal das Lehrbuch in die Kamera, damit alle wissen, worum es geht. „Die Dynamik ist anders als in einem Präsenzkurs“, erklärt die 25-jährige Französin. Sie müsse sehr viel mehr moderieren und die Teilnehmerinnen einzeln ansprechen. „Ça va pour l’instant? Alles gut?“ fragt sie zwischendurch. „Man muss sich am Bildschirm stärker konzentrieren“, erklärt Duval. Deshalb sind die Onlinekurse kürzer, nur eine Stunde statt der sonst üblichen 90 Minuten.

Alina Kupplich hat ihre erste digitale Französisch-Stunde schon hinter sich und ist begeistert. „Es hat alles gut geklappt“, sagt die 19-jährige Ettlingerin. „Es war schön, die Leute zu sehen, das hat mir gefallen.“ Kupplich möchte im Herbst deutsch-französisches Management (oder etwas Ähnliches) studieren. Voraussetzung für das Studium ist ein Französisch-Sprachniveau B1. Kupplich macht sogar schon den C1-Kurs: eine Stufe vor Muttersprachler-Niveau.

Doch die Prüfungen für die verschiedenen Niveaus der so genannten DELF-Zertifikate stehen aktuell auf der Kippe. Ein solches Zertifikat als Nachweis des Sprachniveaus brauchen neben angehenden Studierenden auch Berufstätige für bestimmte Jobs. Die Abnahme der Prüfungen durch eine Fachjury muss vor Ort stattfinden. Sie wird zentral von Frankreich aus organisiert, nächster Termin wäre am 27. Juni. „Im Moment steht das noch, aber wir wissen noch nichts Konkretes“, sagt Marlène Rigler.

Die finanziellen Einbrüche sind erheblich Marlène Rigler, Direktorin des Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe

Der Corona-Shutdown für Kultur- und Bildungsinstitutionen trifft das Centre Culturel hart. „Die finanziellen Einbrüche sind erheblich“, sagt Rigler. Die Coronakrise sei eine schlimme Belastungsprobe für die ohnehin schon strukturell unterfinanzierte Stiftung. „Diese Nachricht muss in die Politik getragen werden, gemeinsam mit der Frage, wie wichtig Karlsruhe eine deutsch-französische Kulturinstitution auch in Zukunft ist“, so Rigler. Die Sprachkurse seien die primäre Einnahmequelle. „Damit finanzieren wir unsere künstlerischen Projekte.“ Wie lange das Centre den Notbetrieb durchhalten kann, ist ungewiss.

„Ich wünsche mir, dass es im Sommer ein gutes Angebot geben kann. Das ist aber alles noch Spekulation“, sagt Rigler. Statt einer Sommerpause könnte man etwa ein Ferienangebot für Schüler und Jugendliche aufbauen, die durch die Schulschließungen Schwierigkeiten in Französisch haben.

Newsletter und Instagram sind digitales Fenster nach Frankreich

Über den monatlichen Newsletter öffnet sich nach wie vor ein digitales Fenster nach Frankreich, etwa in die derzeit menschenleere Partnerstadt Nancy oder zu einem 3D-Rundgang durch die Grotte von Lascaux mit ihren eiszeitlichen Höhlenmalereien.

Den größten Einschnitt im Angebot des CCFA müssen in Zeiten der Corona-Schließung die Kinder hinnehmen. „Wir waren gerade dabei, unsere hochqualitativen Kinderangebote zu etablieren“, sagt Rigler, „aber die Kinder werden wohl die letzten sein, die in den normalen Kursbetrieb zurückkommen.“ Das Centre versucht, zumindest kleine Angebote zu machen, etwa Vorlese-Videos aus französischen Kinderbüchern. Über den Kontakt zu den Eltern versucht man so, Angebote für den spielerischen Zeitvertreib zu machen.

Spielerisch geht es auch auf Instagram zu, wo man fröhlich illustrierte Frühlings-Vokabeln wiederholen kann. „Jetzt ist die Chance, unser Social-Media-Angebot auszuweiten“, sagt Marlène Rigler. Instagram sei als visuelles Medium gut bespielbar. „Humor ist wichtig. Es soll ruhig ein bisschen witzig sein und nicht alles der Krisenstimmung zum Opfer fallen“, sagt die CCFA-Direktorin. Da trägt der aufblühende Hibiskus sicher seinen Teil bei.