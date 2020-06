Frau flieht vor Ehemann – größerer Polizeieinsatz in Karlsruhe

Anzeige

In der Karlsruher Wattkopfstraße hat es am Donnerstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Der Grund für die Aufregung: Eine Frau war vor ihrem potentiell bewaffneten Mann geflohen und hatte die Beamten alarmiert.

Die 64-jährige Frau hatte gegen 10.30 Uhr bei der Polizei angerufen und gemeldet, dass sie wegen häuslicher Gewalt vor ihrem Ehemann aus der Wohnung geflüchtet sei, heißt es in der Pressemitteilung zu dem Einsatz. Ihr 65-jähriger Mann, ein wohl psychisch labiler Sportschütze, war zu diesem Zeitpunkt noch in der gemeinsamen Wohnung. Laut ersten Ermittlungen besitzt er mehrere Schusswaffen – legal.

Bereich um die Wohnung abgesperrt

Die Polizei rückte mit insgesamt ach Streifenwagen an und sperrten den Bereich um die Wohnung ab. Vorsorglich wurden Arzt und Rettungsdienst alarmiert, diese mussten aber nicht eingreifen. Gegen 12.20 Uhr entdeckten Polizisten den 65-jährigen Ehemann in einer psychischen Ausnahmesituation, aber unverletzt in der Garage des Hauses. Laut Polizei hatte er keine Waffe bei sich, ärztliche Hilfe war nicht nötig. Die eine Waffe, die sich im Haus befand, stellte die Polizei sicher.

bnn/ots