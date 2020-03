Anzeige

„Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es“, hat Erich Kästner mal geschrieben. Wie wahr. Vor allem in diesen Corona-Tagen, wo sich plötzlich jeder Einzelne überlegen muss, wie er seine Zeit sinnvoll und verantwortungsvoll nutzen kann. Manche suchen die Antwort bei Netflix oder Gaming-Marathons am heimischen PC.

Das schadet nix, nützt aber auch nix. Karl Klepp und Heidrun Illing aus Karlsruhe-Kirchfeld machen es anders. Mit Arbeitshandschuhen und je einem Müllbeutel in der linken Hand laufen sie an diesem wunderschönen Frühlingsmorgen ganz allein und in weitem Abstand voneinander die Linkenheimer Landstraße entlang.

Sie sammeln alles, was der Winterwind in das frische Grün neben dem Asphalt geblasen hat. Mit Genehmigung der Ortsverwaltung natürlich. Denn wer weiß, ob man das überhaupt darf.

Müllsammeln – in diesen Zeiten? Aber die Ortverwaltung hat zugestimmt. Nur Abstand zu anderen sollen sie halten, meinte die Dame auf dem Büro.

Herr Klepp hat Zeit wegen des Coronavirus

Abstand halten ist für Herrn Klepp gar kein Problem! Er arbeitet eh lieber still vor sich hin. Reden ist nicht so sein Ding. Warum er das macht? Herr Klepp scheint die Frage nicht zu verstehen. Warum er den Müll von anderen aufliest?

„Naja – ich hab doch jetzt Zeit“, sagt er und bückt sich tief runter zu einem Gestrüpp, in dem sich ein Stück Plastiktüte verfangen hat. Mühsam richtet er sich auf. Und wenn das alles vorbei ist, sagt er, dann soll es für alle ein schöner Sommer werden.

