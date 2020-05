Freizeiteinrichtungen bieten wieder Spaß für die ganze Familie

Aktiv sein, Spaß haben, etwas Erleben: Was im Alltag selbstverständlich war, musste durch die Bestimmungen zur Bewältigung der Corona-Krise stark eingeschränkt oder ganz unterlassen werden. Doch auch die Gestaltung der Freizeit gehört zur Lebensqualität dazu und viele Bewohner der Region haben die Angebote und Möglichkeiten in den vergangenen Wochen vermisst. Aber dank der Lockerungen und der Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen wird auch dieser wichtige Teil des Lebens wieder Stück für Stück in den Alltag zurückkehren.

Dass die Sicherheit der Menschen durch die hygienischen Vorgaben und die Einhaltung von Sicherheitsabstand und weitere Regelungen dabei eine wichtige Priorität bleiben, versteht sich von selbst. Und durch entsprechende Vorbereitungen und Möglichkeiten stehen in der Region wieder zahlreiche Einrichtungen, Anbieter und Geschäfte bereit, damit auch die Freizeitgestaltung wieder ein bereichernder Anteil des Alltags werden kann.

Hier findet sich eine Auswahl an Betrieben aus der Region, deren Freizeitangebote wieder zur Verfügung stehen.

Adventurebox Escape Room & City Events Karlsruhe

Abenteuerwald Sommerberg

Erlebt eine spannende Zeit in den Escape Rooms der Adventurebox oder bei einer unterhaltsamen Stadtrallye quer durch Karlsruhe.Wir haben für jeden Anlass und jede Gruppengröße das geeignete Event.Öffnungszeiten: Ferien, Wochenende, Feiertage von 10.00 bis 24.00 Uhr, Di. – Fr. 15.00 bis 24.00 Uhr,Termine nur per Online Reservierung, Weitere Termine außerhalb der regulären Öffnungszeiten auf Anfrage.Webseite: www.adventurebox-karlsruhe.de Telefon: 0721/60997660 Mail: office@adventurebox-karlsruhe.de Adresse Escape Räume: Kaiserallee 21, 76133 Karlsruhe, Haltestelle Mühlburger TorCity Events & Teambuilding Center: Kaiserallee 23, 76133 Karlsruhe

Abenteuerwald Sommerberg – der Waldspielplatz für die ganze Familie, direkt am Turm des Baumwipfelpfad Schwarzwald.

Auf über 8.000 m² warten mehr als 20 abwechslungsreiche in den Wald integrierte Spiel- und Lernstationen für Groß und Klein.

Öffnungszeiten: ab 5. Juni täglich 10.00 – 19.00 Uhr (letzter Einlass/Kasse schließt um 18.00 Uhr)

Webseite: www.abenteuerwald-sommerberg.de

Telefon: 07081/9250940

Mail: info@abenteuerwald-sommerberg.de

Adresse: Schloss Bruchsal, Schlossraum 4, 76646 Bruchsal

Baumwipfelpfad Schwarzwald

Spaß und Spannung beim Familienausflug.

Der Baumwipfelpfad Schwarzwald bringt Groß und Klein zum Staunen

Genießen Sie einzigartige Perspektiven und erleben die Natur aus völlig neuen Blickwinkeln.

Highlight ist der 40 Meter hohe Aussichtsturm mit einem 360 Grad Rundumblick über den Nördlichen Schwarzwald.

Öffnungszeiten: Täglich 9.30 – 19.00 Uhr (letzter Einlass/Kasse schließt um 18.00 Uhr)

Webseite: www.baumwipfelpfade.de/schwarzwald

Telefon: 07081/9250940

Mail: info@baumwipfelpfad-schwarzwald.de

Adresse: Peter-Liebig-Weg 16, 75323 Bad Wildbad

Cage Quests Escape Room Karlsruhe & Freiburg

Ab dem 29.05.2020 öffnen wir unsere Pforten wieder für alle, denen Rätselspaß und Abenteuerlust diese lange zwei Monate gefehlt hat.

Mit größerem Abstand zwischen den Terminen und durch das Spielen in kleinen Gruppen von 2 bis 5 oder 6 Personen wird bei uns das neue Sicherheitsstandart eingehalten.

Öffnungszeiten: Di. – Do. 16.00 – 20.00 Uhr, Fr.- So. 14.00 – 21.00 Uhr, Mo. – geschlossen, außer 01.06. – wird extra von 16.00 – 20.00 Uhr geöffnet.

Alle Besuche sind nur mit einem Termin möglich.

Freie Termine finden Sie unter www.cagequests.de/adventure-shedule/ oder per Telefon.

Bei weiteren Fragen dürfen Sie uns auch gerne anschreiben.

Webseite: www.cagequests.de/

Telefon: 0721/14540076 in Karlsruhe, 0761/48995377

Mail: reception.ka@cagequests.de

Unsere Adresse in Karlsruhe: Durlacher Allee 34, 76131 Karlsruhe

Unsere Adresse in Freiburg: Karlsruher Str 3, 79108 Freiburg

Schloss Bruchsal

Schloss Bruchsal – einzige geistliche Residenz am Oberrhein

Schloss Bruchsal ist das einzige fürstbischöfliche Barockschloss am Oberrhein.

Berühmt ist es vor allem für das beeindruckende Treppenhaus von Baumeister Balthasar Neumann: die „Krone“ aller Treppenhäuser des Barockstils.

Öffnungszeiten: Di. – So. und Feiertage 10.00 – 17.00 Uhr

Webseite: www.schloss-bruchsal.de/

Telefon: 07251/742661

Mail: info@schloss-bruchsal.de

Adresse: Schloss Bruchsal, Schlossraum 4, 76646 Bruchsal