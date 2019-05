„Fridays for Future“: Demonstrationen in Karlsruhe und der Region

Anzeige

In Karlsruhe hat am Freitag gegen 10.30 Uhr die nächste „Fridays for Future“-Demonstration begonnen. Die Organisatoren erwarten erneut rund 6.500 Schüler und Studenten. Die Kundgebung soll vom Badischen Staatstheater über die Kriegsstraße, den Zirkel und die Lammstraße bis zum Schlossplatz verlaufen, wo parallel das Verfassungsfest über die Bühne geht.

Ein Live-Video der Karlsruher Facebook-Seite von „Fridays for Future“ zeigt zahlreiche junge Menschen bei der Kundgebung vor dem Badischen Staatstheater.

Verkehrsbetriebe erwarten Einschränkungen

Die Karlsruher Verkehrsbetriebe (KVV) erwarten Einschränkungen auf mehreren Tram- und Stadtbahnlinien sowie bei der Buslinie 10. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) haben entsprechende Umleitungskonzepte erarbeitet, die abhängig vom Verlauf der Demonstration zum Tragen kommen, heißt es in einer KVV-Pressemitteilung.

Da die Ettlinger Straße und Karl-Friedrich-Straße für circa eine Stunde komplett für den Verkehr gesperrt sind, wird die Buslinie 10 in diesem Zeitraum eingestellt.

Kriegsstraße in Karlsruhe muss vorübergehend gesperrt werden

Nach einer Auftaktkundgebung vor dem Staatstheater soll der Demonstrationszug um 11.30 Uhr starten, so die Stadt Karlsruhe in einer Mitteilung. Um eine gefahrlose Überquerung des Ettlinger Tors für die Demonstranten zu gewährleisten, müsse auch die Kriegsstraße zwischen Mendelssohnplatz und Ettlinger Tor kurzzeitig in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Das Ordnungsamt empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Auch in Pforzheim und Bruchsal soll demonstriert werden.

Dieser Artikel wird aktualisiert.