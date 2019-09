Fridays for Future: Mit dabei beim Weltklimastreik in Karlsruhe und Baden

Anzeige

Der Weltklimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung bringt Jung und Alt in rund 500 Orten in Deutschland zusammen. Auch in Pforzheim, Rastatt, Achern und Bühl gibt es Veranstaltungen. In Karlsruhe findet eine Kundgebung am Friedrichsplatz statt, im Anschluss zieht ein Demonstrationszug durch die Stadt.

In Karlsruhe startete der Tag pünktlich um 11 Uhr mit dem Klang der Kirchenglocken. Vor allem das Geläut von der katholischen Stadtkirche St. Stephan war auf dem Friedrichsplatz zu hören. Die Eröffnungsrede der Kundgebung hielt Katharina von den Fridays for Future, gefolgt von Gewerkschaftsvertreter Dieter Bürk, dem Vorsitzenden des DGB Stadtverbands Karlsruhe.

Kurze Zeit später bebte der Boden: Die Fridays-for-Future-Vertreter forderten die rund 2 500 Anwesenden zum Hüpfen im Takt von „Wer nicht hüpft, der ist für Kohle hey hey“ auf – und die machten mit.

Der Karlsruher Klimastreik in Zahlen

Kurz vor 14 Uhr gab es offizielle Zahlen zu den Demonstranten in Karlsruhe: Die Polizei zählte 11 000 Menschen, der Veranstalter sprach von 12 000 Personen.

Es dauerte etwa 45 Minuten, bis die Demonstranten an der BNN-Redaktion in der Karlsruher Lammstraße vorbeimarschiert waren. Augenzeugen sind sich sicher, dass es die größte Demo sei, die Karlsruhe bisher in der Fridays-for-Future-Bewegung gesehen hat.

Erst um 13.30 Uhr fanden sich die letzten Demonstranten nach dem Marsch wieder auf dem Friedrichsplatz ein. Dann wurden die Picknickdecken ausgepackt.

Hier noch ein paar Fakten zu den Fridays for Future in Karlsruhe:

Schon in den frühen Morgenstunden begann am Friedrichsplatz in Karlsruhe der Aufbau der Bühne, die für die Kundgebung und den späteren Bandauftritt der Headphonemusic benötigt wird.

Für die Berichterstattung über die Fridays-for-Future-Demonstration in Karlsruhe liegen die Räume der BNN-Redaktion in der Lammstraße ideal. Zu Beginn spazieren oder radeln immer wieder Schüler vorbei, die auf dem Weg zum Friedrichsplatz sind. Später führt die Demonstration am Zirkel und den Räumen vorbei.

Die Schüler des Karlsruher Goethegymnasiums müssen ab der vierten Stunde, also 11:20 Uhr, nicht einmal schwänzen. Ab da sind sie freigestellt, weil die Lehrer beim Ausflug sind.

Nicht nur Schüler, sondern auch andere Gruppen kommen zur Demonstration: Eltern („Parents for Future“), Wissenschaftler („Scientists for Future“) oder Großeltern (Grandmas for Future“).

OB Frank Mentrup unterstützt die Teilnahme an den geplanten Veranstaltungen und hat die Regelung erlassen, dass dies im Zuge einer „verlängerten Mittagspause“ von 11 bis 14 Uhr möglich ist.

Der Parking Day folgt ab 15 Uhr direkt auf Fridays-for-Future. Dort wird darauf aufmerksam gemacht, wie viel CO2 bei der Parkplatzsuche verbraucht wird.

Fridays for Future in Bühl: ein Stein für jeden gefahrenen Kilometer

Über Musik, Worte und einen symbolischen Akt haben Schüler und Lehrer des Windeck-Gymnasiums Bühl am „Globalen Klimastreiktag“ zu mehr Klimaschutz aufgerufen. Nach dem Fridays-for-future-Videoclip der Band Culcha Candela und Ansprachen von Schulleiterin Andrea Körner sowie den Schülern Lisa Burov und Maximilian Offermann in der Aula ging es zum wichtigsten Moment auf den Vorplatz: Auf einer Seite einer farblich markierten Bahn häuften die Schüler jene Steine auf, die den täglichen Kilometerverbrauch von Schülern und Lehrern über öffentliche Verkehrsmittel visualisierten, auf der anderen Seite die Steine für die reinen „Autokilometer“. Besonders Letztere, so Andrea Körner, wolle man reduzieren. Die für die bildliche Darstellung nötigen Daten waren zuvor bei einer Verkehrsanalyse erhoben worden. Zum CO2-Fußabdruck des Windeck-Gymnasiums sagten die Schüler: „Insgesamt verfahren wir in einem Schuljahr knapp 1,5 Millionen Kilometer mit dem Bus oder dem Auto. Das entspricht einer Distanz von etwa 37 Mal um die Erde entlang des Äquators.“

Demo in Freiburg: die größte Demonstration der Nachkriegsgeschichte?

Tausende Aktivisten haben sich auch in Freiburg zur voraussichtlich größten einer ganzen Reihe von Klima-Demos im Südwesten versammelt. Ein Sprecher der Polizei ging am Freitagmorgen von 17 000 Demonstranten bereits zu Beginn der Versammlung aus, Tendenz steigend. Neben Jugendlichen hätten sich auch viele Erwachsene in der Innenstadt versammelt. „Das ist ein eindrucksvolles und starkes Signal der Bürger“, sagte Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos).

Zehntausende Menschen wollen am Freitag in Baden-Württemberg als Teil eines globalen „Klimastreiks“ für besseren Klimaschutz demonstrieren. In Freiburg rechneten die Veranstalter mit 20 000 Teilnehmern. Das Bündnis Fridays for Future hat diesmal explizit nicht nur Schüler und Studenten, sondern auch Arbeitnehmer aufgerufen, sich an dem globalen „Klimastreik“ zu beteiligen.

Laut Badischer Zeitung könnte die Fridays-for-Future-Demo die größte Demonstration der Nachkriegsgeschichte in Freiburg werden.

kkö/BNN/dpa/lsw