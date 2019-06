Frontalzusammenstoß in Karlsruhe: Pkw-Fahrerin übersieht Motorradfahrer – ein Verletzter

Anzeige

Am Dienstagnachmittag kam es um 16.20 Uhr in der Käppelestraße in der Karlsruher Oststadt zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Motorradfahrer schlug dabei auf der Windschutzscheibe des Autos auf und wurde verletzt.

Wie die Polizei auf BNN-Anfrage berichtete, bog die Pkw-Fahrerin nach links in die Käppelestraße ein und übersah dabei den Motorradfahrer, woraufhin dieser frontal mit dem Pkw zusammenstieß. Dabei wurde der Motorradfahrer verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

BNN