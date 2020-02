Frühstart im Karlsruher Sonnenbad: Schwimmer eröffnen die Saison

Anzeige

Auch bei Schneeregen beginnt am Freitag, 28. Februar 2020, die Freibadsaison im Sonnenbad am Karlsruher Rheinhafen. Zum „Sprung in den Frühling“ treffen sich um 10 Uhr Schwimmbegeisterte am und im 28,5 Grad warmen Becken.

Kein anderes Freibad in Deutschland taucht so früh aus der Winterpause auf wie das Sonnenbad. Am Tag vor dem Saisonstart hüllt Dampf die Palmen am Beckenrand ein. Er steigt über dem 28,5 Grad Celsius warmen Wasser auf. Sonnenbad-Chef Roland Hilner spritzt den Kachelboden vor bereitgestellten bunten Schwimmnudeln ab.

Kistenweise stehen Primeln bereit für den gemeinsamen „Sprung in den Frühling“ am Freitag, 28. Februar 2020, um 10 Uhr, mit Bürgermeister Martin Lenz, Bäderbetriebe-Chef Oliver Sternagel und Roswitha Böhringer, der Vorsitzenden des Freundeskreises Sonnenbad.

Im eiskalten Schneeregen steuert Manuela Wenglorz ihren Stammplatz im Sonnenbad an. „Hier steht immer meine Liege“, zeigt die sportliche Frau, die Dauergast ist. Als Jugendliche entdeckte sie das Bad beim Rheinhafen für sich, später radelte sie mit den Kindern hin. Inzwischen kommt sie mit ihrem Mann oder mit der 83-jährigen Mutter aus Rüppurr zum Schwimmen.

Sonnenbad-Fans lieben Kontraste

Jeder darf bei freiem Eintritt im warmen Wasser erste Bahnen unter freiem Himmel ziehen. Je größer der Kontrast zwischen garstigem Wetter und wohligem Nass, desto glücklicher sind die Sonnenbad-Fans. Medienrummel ist garantiert: Jedes Jahr verfolgen Menschen in ganz Deutschland und in Österreich vor dem Fernseher, wie in Karlsruhe der Open-Air-Badespaß beginnt.

Schwimmer aus Offenburg, dem Elsass, der Pfalz und dem Raum Stuttgart ziehen ebenso regelmäßig 50-Meter-Bahnen wie Ansässige.

Hier kann jeder an der frischen Luft seine Ausdauer steigern. Peter Vollmer, Sonnenbad-Fan, Ex-Leistungsschwimmer und Vorsitzender des Freundeskreises Hallenbad Neureut

Sonnenbad-Chef Hilner ist Ex-Leistungsschwimmer und trifft oft auf seinesgleichen – zum Beispiel Peter Vollmer, der auch Vorsitzender des Freundeskreises Hallenbad Neureut ist. „Hier kann jeder seine Ausdauer steigern und an der frischen Luft etwas für seine Gesundheit tun“, schwärmt Vollmer. Besonders gefällt ihm, dass sich im Bad Gemeinschaften bilden: „Das trägt auch, wenn man mal selbst nicht schwimmen kann.“

Lehrerin bringt Schulklassen ins Sonnenbad

In einem kalten Sommer vor zehn Jahren hat Melanie Trippel das Sonnenbad entdeckt. Rasch übernahm sie Aufgaben im Freundeskreis, im Sommer bringt die Lehrerin auch ihre Mühlburger Grundschüler mit. „Ich bin das ganze Jahr gesund“, erzählt Trippel fröhlich. Das liege bestimmt am „Outdoor-Schwimmen“, glaubt sie. Dass es jetzt im Sonnenbad schon wieder losgeht, passt der Lehrerin prima ins Konzept: „Ich will einfach fit bleiben.“

Service

Ab Freitag, 28. Februar, ist das Sonnenbad bis Anfang Mai täglich ab 10 Uhr offen – montags, mittwochs und freitags bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags bis 22 Uhr, samstags, sonn- und feiertags bis 17 Uhr geöffnet. Ab 9. Mai bis Mitte September öffnet es um 9 Uhr und verlängert samstags, sonn- und feiertags bis 20 Uhr. Danach gelten bis zum ersten Adventssonntag, 29. November, die Öffnungszeiten der Vorsaison.

Freibadsaisonkarten gibt es ab sofort im Sonnenbad und in der Therme Vierordtbad, ab 9. Mai auch im Rheinstrandbad Rappenwört, dem Freibad Rüppurr und im Turmbergbad Durlach.