Für Carsharing-Autos richtet Karlsruhe Parkplätze in der ersten Reihe ein

Für Carsharing-Autos reserviert Karlsruhe ab sofort rund 40 öffentliche Parkplätze in bester Lage in mehreren Stadtteilen. In den nächsten zwei Wochen werden sie beschildert. Parken dürfen dort nun nur Autos von Stadtmobil Karlsruhe, die eine entsprechende, zusätzliche Plakette haben. Wer falsch parkt, riskiert 55 Euro Bußgeld.

Bislang ist Stadtmobil Karlsruhe der einzige Anbieter in der Stadt. Karlsruhe hat bundesweit die höchste Carsharing-Quote. Künftig könnten sich auch Konkurrenten um öffentliche Carsharing-Stellflächen bewerben.

Neues Carsharing am Stadtbahnhalt Tulpenstraße

Zwei Autos des bislang einzigen Carsharing-Anbieters vor Ort, Stadtmobil Karlsruhe, bilden ab sofort am Anfang der Arndtstraße eine neue Ausleihstation. Dafür sind zwei bisher öffentlich nutzbare Parkplätze mit einem neuen Signet ausgeschildert.

Ein schwarzer Pkw, der in zwei Hälften geteilt ist, sowie vier einzelne Personen stehen für das Modell Carsharing. Dort parken dürfen nur Stadtmobil-Fahrzeuge mit einer besonderen, ebenfalls neuen Plakette.

Die Stadtbahn rauscht parallel zur Herrenalber Straße in die Haltestelle Tulpenstraße in Rüppurr. Eine Frau trägt schwere Einkaufstaschen zur Fußgängerampel. Sie wartet, bis mehrere Autos im Schritttempo Richtung Arndtstraße und Christkönigkirche vorbeigerollt sind. Die Nextbike-Leihräder sind ausgeflogen, die Abstellanlage ist leer.

Vormittags konzentriert sich an dem Platz, der auch den Wochenmarkt beherbergt, viel Bewegung in Karlsruhes südlichstem Stadtteil. Genau deshalb reserviert die Stadt dort die ersten Stellflächen für Carsharing-Fahrzeuge.

40 neue Carsharing-Autos an 18 Stationen

Knapp 40 öffentliche Parkplätze an 18 Standorten in verschiedenen Stadtteilen werden in den nächsten zwei Wochen genauso beschildert. Als nächstes ist am Freitag, 3. Juli, eine Parkbucht für drei Fahrzeuge in Durlach auf dem Parkplatz Blumentorstraße am Rand der historischen Altstadt dran. Wer unberechtigt parkt, wo die neuen Schilder stehen, riskiert 55 Euro Bußgeld.

Platziert sind die ersten Carsharing-Parkflächen auf öffentlichem Grund da, wo viele Menschen nahebei wohnen, wo das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad einfach ist und wo attraktive Ziele die Menschen anziehen.

Ein privat genutztes Auto ist eine Stunde am Tag unterwegs, ein Carsharing-Auto sechs bis acht Stunden. Albert Käuflein, Karlsruhes Ordnungs-Bürgermeister

Das Modell, dass möglichst viele Städter gemeinsam einen Fuhrpark nutzen, reduziert die Fläche, die von parkenden Autos blockiert ist, rechnet Karlsruhes Bürgermeister Albert Käuflein vor: „Ein privat genutztes Auto ist eine Stunde am Tag unterwegs, ein Carsharing-Auto sechs bis acht Stunden.“ Aktuelle Studien sagen auch, dass Carsharing-Nutzer statistisch mit nur 108 Privatautos pro 1.000 Haushaltsmitgliedern auskommen.

Weitere Parkplätze könnten im Herbst 2020 umgewidmet werden

Karlsruhe prescht nicht vor mit Parkplatzprivilegien für Carsharing. Das politische Tauziehen darum dauert schon 25 Jahre, Bremen startete bereits 2003, Stuttgart Ende 2017. Doch jetzt geht die Fächerstadt einen deutlichen Schritt.

Bewährt sich die Strategie, könnten schon im Herbst 2020 ebenso viele weitere bisher öffentlich verfügbare Parkplätze für gemeinschaftlich genutzte Autos reserviert werden.

Konkurrenten sind ausdrücklich nicht ausgeschlossen, es gibt keine Sonderregelung für Stadtmobil mit derzeit insgesamt 900 Fahrzeugen im Stadtgebiet, darunter 800 an 200 festen Stationen.

Rund 14.000 Teilnehmer zählt der Anbieter in der Stadt, in der die Carsharing-Quote bundesweit Spitze ist. Mitbewerber haben sich laut Stadtverwaltung bisher nicht im Rathaus gemeldet.

Neuer Schwung für Carsharing

Die Grünen im Gemeinderat wünschen sich, dass die prominenten neuen Stationen mit dem Carsharing-Schild Werbewirkung haben. Parallel hat die Reservierung öffentlicher Parkplätze für Carsharing einen unmittelbaren Wachstumseffekt. Denn auch in den Höhenstadtteilen Hohenwettersbach, Stupferich und Palmbach entsteht mit der jetzt gestarteten ersten Runde je eine Stadtmobilstation.

In Karlsruhes urbanen Stadtteilen bremste der Mangel an Stellplätzen den Ausbau trotz jahrelang beständig zunehmender Nachfrage. Wo viele Menschen wohnen, arbeiten und einkaufen, waren vielfach die Möglichkeiten zur Anmietung privater Flächen ausgereizt. Nun geht es auch dort weiter: Die neue Variante der Umwidmung bringt den Erweiterungsspielraum.