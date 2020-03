Für den Sportpark Untere Hub in Karlsruhe kommt eine bessere Verkehrslösung

Anzeige

Wann kommt der Sportpark Untere Hub in Durlach? Drei Sportvereine sollen dort hinziehen. Auf der frei werdenden Fläche, immerhin 6,5 Hektar in bester Lage zwischen der Pfinz, der Grötzinger Straße/B 3, der Gewerbeschule Durlach und der Liebensteinstraße will die Stadt Hunderte neuer Wohnungen samt Betreuungseinrichtungen für Kinder und Senioren bauen. Das ist stadtweit bedeutsam, schließlich ist Wohnraum in Karlsruhes Stadtgebiet ausgesprochen knapp.

Doch der Zeitplan ist offen. Weder startete im Oktober 2019 das Umlegungsverfahren, noch können die Planer ab Mai 2020 den Bebauungsplan aufstellen. Dieser Bebauungsplan kommt nach heutigem Stand nicht vor Sommer 2021. Wie weit das Projekt jetzt gediehen ist, beschäftigt am Mittwoch, 11. März 2020, ein weiteres Mal den Durlacher Ortschaftsrat.

Zufahrt zum Sportpark lässt sich nun besser gestalten

Klar ist schon, dass der Sportpark anders aussehen wird als bisher skizziert. Für das Areal zwischen der Autobahn A 5 und der alten B 10, Äckern und der Anlage des Reitervereins Durlach hat sich die Planung seit der öffentlichen Präsentation vor zwei Jahren stark gewandelt. Zum Konzept gehört insbesondere eine nun deutlich unproblematischere Zufahrt zum gesamten Areal.

Folgenreich ist auch die Entscheidung, in der Unteren Hub doch keine Großsporthalle mit Platz für bis zu 3.500 Besucher zu errichten. Der erwartbare Verkehr hatte Kritiker auf den Plan gerufen. Die Idee ist vom Tisch, auch die Zahl der Autoparkplätze im Sportpark wurde entsprechend verringert.

Kindertagesstätte wird zwei Gruppen kleiner

Eingedampft ist allerdings auch die geplante Kindertagesstätte mit einer attraktiven Lage zwischen den Sportvereinen im Grünen. Von ursprünglich acht auf jetzt nur noch sechs Gruppen ist ihre Dimension reduziert. Von den geplanten öffentlichen Freizeitsportanlagen sind eine Beachsportarena für Volley- und Handball und ein Außenkletterbereich ebenfalls gestrichen.

Wegen Sicherheitsbedenken nicht zuletzt von Pferdekennern wird auf einen integrierten Reitparcours nun weitgehend verzichtet. Im südöstlichen Bereich soll eine Passage für Reiter möglich bleiben. Außerdem werden Wassergräben so gezogen, dass weniger Fläche verbraucht und dadurch auch weniger Ausgleichsflächen nötig werden.

Um 17 Prozent schrumpft der anfangs auf 20 Hektar bemessene Sportpark insgesamt. Dadurch bleiben an den Rändern gut 3,5 Hektar Ackerfläche erhalten.

Ohne Großsporthalle reichen weniger Autoparkplätze

Hauptanlass für die erhebliche Planänderung ist die Entscheidung der Turnerschaft Durlach, ihre bestehende Halle aufzugeben. Das ermöglicht einen deutlich besseren Anschluss an die ehemalige B 10. Denn nun soll die Zufahrt zum Sportpark nördlich der Hubbrücke entstehen. Bedürfnisse der zumeist jugendlichen Radfahrer und der Reiter, die regelmäßig auf der Hubstraße unterwegs sind, berücksichtigt die neue Verkehrsführung deutlich besser.

Nahe der abgestuften früheren Schnellstraße sind im Entwurf nun auch die meisten Autostellplätze angeordnet. Deren Zahl ist auf 270 reduziert. Dabei gibt es zwei Optionen zur Erweiterung. Bei Bedarf könnten weitere Stellplätze entlang der B 10 sowie ein bis zu sieben Meter hohes Parkdeck entstehen.

Fahrradabstellplätze an der Campusallee

Für alle, die Sportflächen im westlichsten Teil der Unteren Hub ansteuern, sind auch Fahrradstellplätze entlang der Campusallee vorgesehen.

Der Durlacher Ortschaftsrat tagt öffentlich am Mittwoch, 11. März 2020, ab 17 Uhr im Rathaus des Stadtteils.