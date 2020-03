Die LBS Südwest setzt auf die Wohnungsbauprämie

Anzeige

Rückenwind aus Berlin: Die Große Koalition will die als zu bürokratisch verschrieene Riester-Rente überarbeiten. Der Bund fördert per Klimapaket, wenn Eigenheimbesitzer ihre Heizung modernisieren. Und ab 2021 wird die Wohnungsbauprämie (WoP) verbessert.

„Jetzt werden 56 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren prämienberechtigt sein“, geht Stefan Siebert auf das Geschäftsgebiet der LBS Südwest – Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz – ein. Seit rund einem Jahr ist der frühere Chef der Sparkasse Baden-Baden Gaggenau Vorstandsvorsitzender der größten deutschen Landesbausparkasse, der LBS Südwest.

Der Gesetzgeber hat bei der WoP gleich drei Dinge erhöht: die maximal geförderte Sparleistung der Bausparer, die Einkommensgrenzen und den Fördersatz. Siebert begrüßt dies, gerade in einer Zeit, „in der die Menschen nicht mehr das Problem mit dem Zins haben, sondern mit dem Eigenkapital“.

Die Bausparberater hätten mit der WoP ein weiteres Argument, um gerade junge Menschen vom Vertragsabschluss zu überzeugen. Immerhin ist die Zahl der Bausparer bei der LBS Südwest im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent auf 1,67 Millionen gesunken. An neu abgeschlossenen Verträgen sind es mit 157.641 sogar sieben Prozent weniger.

Weniger Bausparer – zugleich aber ein Rekord beim Neugeschäft

Das ist die eine Seite der Medaille, auf die Siebert bei der Bilanzpressekonferenz in Stuttgart hinweist. Die andere sieht erfreulich aus: Das Brutto-Neugeschäft stieg um 2,3 Prozent auf 10,46 Milliarden Euro. Wer nun stutzig wird: Der neue Rekord wurde möglich, weil die durchschnittliche Bausparsumme fast zweistellig gewachsen ist. Sie liegt nun bei rund 66.400 Euro.

Rheinland-Pfalz-Effekt: Geschäft wächst um sieben Prozent

Vor allem in Rheinland-Pfalz wuchs das Neugeschäft: plus 7,3 Prozent. Nach der Fusion greift auch dort das bewährte Vertriebsmodell aus Baden-Württemberg. Bei diesem bieten Sparkässler auch Produkte der LBS’ler an. Man hätte auch ohne den Rheinland-Pfalz-Effekt in Baden-Württemberg zugelegt, versichert Siebert im BNN-Gespräch. In ihrem Terrain habe die LBS Südwest einen Marktanteil von über 40 Prozent und bleibe damit die Nummer eins.

In Summe zahlte die Bausparkasse im vergangenen Jahr 1,56 Milliarden Euro an Krediten aus (plus 8,6 Prozent). Inklusive ausgezahlter Sparguthaben und per Bauspardarlehen abgelöster Kredite stellte die LBS ihren Kunden fast 3,4 Milliarden Euro für Investitionen in den Wohnungsbau zur Verfügung.

Betriebsergebnis sinkt erneut

Herausfordernd bleibt die Situation beim Gewinn: Das Betriebsergebnis lag laut Finanzvorstand Norbert Lohöfer bei 20 (2018: 21) Millionen Euro. Man reagiere beim Verwaltungs- und Personalaufwand (siehe Hintergrund) auf die europäische Geldpolitik. Siebert sagt, trotz schwieriger Rahmenbedingungen blicke er zuversichtlich nach vorn.

Zum 1. Januar 2016 fusionierten die LBS Baden-Württemberg und die LBS Rheinland-Pfalz zur LBS Südwest. Sie ist die größte deutsche Landesbausparkasse.

Die LBS baut seit Jahren Stellen ab – allerdings ohne betriebsbedingte Kündigungen. Ende 2019 gab es 773 Vollzeitstellen, davon 489 (2018: 486) in Stuttgart, 130 (141) in Mainz und 154 (166) in Karlsruhe. Bis zum Jahresende 2022 werden 675 Vollzeitstellen angestrebt. „Es gibt keine Zielgröße“, sagt LBS-Chef Stefan Siebert auf Karlsruhe angesprochen. Man nutze die Fluktuation.

Nach Köpfen gerechnet arbeiteten Ende 2019 in Stuttgart 541 Menschen, in Mainz 153 und in Karlsruhe 180 – insgesamt sind es 874.