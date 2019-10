Fußgänger gewinnen in Karlsruhe an Bedeutung

Anzeige

„Das ist manchmal brutal hier“, sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup am Dienstag zu Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Hier, das ist die Erbprinzenstraße, in der Fußgänger auf Radfahrer und den Lieferverkehr treffen.

Die beiden Amtsträger stehen dort mit Wissenschaftlern der Hochschule Karlsruhe, um Bilanz zu ziehen. Drei Jahre lang haben die Forscher im sogenannten Reallabor „Go Karlsruhe“ die Situation der Fußgänger unter die Lupe genommen und zu verbessern versucht – nicht hinter verschlossenen Türen, sondern direkt im Kontakt mit den Menschen.

„Wir brauchen bei der Erarbeitung von Fragen und Antworten ein Miteinander“, fordert Bauer. Ihr Ministerium hat das Projekt wie 13 weitere Reallabore mit einer siebenstelligen Summe gefördert. „Wir hoffen auf Lösungen, die gelebt und verstanden werden.“

Nicht leicht, Menschen zum Mitmachen zu bewegen

Dass es allerdings gar nicht so leicht ist, Menschen zum Mitmachen zu bewegen, musste Projektleiter Christoph Hupfer mit seinem Team früh erkennen. Sie wollten weg von klassischen Informations- und Diskussionsabenden, zu denen Menschen erst hinkommen müssen. Eine eigenes programmierte App wurde aber nur selten heruntergeladen.

Erst die Webversion führte zu etwas mehr Beteiligung. Die meisten Rückmeldungen gab es, als den Menschen die Chance zum Mitmachen direkt vor die Nase gesetzt wurde. Die Hochschule hat dafür interaktive Poster entwickelt, an denen Fußgänger anonym mit einem Knopfdruck positive oder negative Erfahrungen weitergeben können.

Aufmerksamkeit für Fußgänger verändert die Wahrnehmung

Ein solches Poster hängt auch in der Erbprinzenstraße, um Rückmeldungen auf zwei Änderungen des Reallabors zu sammeln. Schilder leiten Radfahrer auf eine andere Route, wenn die Straße voll ist. Außerdem zeigen fröhliche und traurige Smileys an, wie es um die Rücksichtnahme bestellt ist. Beides habe an der Situation kaum etwas verändert, konstatieren die Forscher.

In Sachen Wahrnehmung sieht es anders aus: „Die Fußgänger beurteilen die Situation in weit über 10 000 Rückmeldungen mittlerweile trotzdem positiver“, sagt Hupfer. „Die Aufmerksamkeit für ihre Belange hat die Wahrnehmung verändert.“

Mehr zum Thema: Kaum Platz für Fußgänger in Städten: Karlsruhe soll handeln

Autofahrer ärgern sich

In der Stadt stießen die Forscher aber nicht nur auf Verständnis. Für Ärger unter Autofahrern sorgte beispielsweise, dass sie die Kaiserallee am Mühlburger Tor auf eine Spur verengt hatten, um Fußgängern die Querung zu erleichtern. „Wir können die Stadt nicht abreißen, um Platz zu schaffen“, so Hupfer. „Wir teilen vieles im Leben. Im Verkehrsraum müssen wir das noch lernen.“

Mentrup bringt Sperrung der nördlichen Karlstraße ins Spiel

Die Stadtverwaltung hat die Hochschule in der Projektphase unterstützt, sonst wären viele Eingriffe in den Verkehr gar nicht möglich gewesen. „Fußgänger sind in der Diskussion um die Verkehrswende bisher die am meisten vernachlässigte Gruppe“, sagt Oberbürgermeister Mentrup.

Auch dem Ansatz „Einfach mal ausprobieren“ kann er viel abgewinnen. Bisher fließe viel Geld in Simulationen oder gar Umbauten. Dabei liefere eine zeitlich beschränkte Testphase die eindeutigste Antwort. Mentrup kann sich vorstellen, über das Reallabor hinaus bei viel diskutierten Verkehrsfragen mit den Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. „Dann aber andersrum“, sagt er.

Sein Vorschlag: Die nördliche Karlstraße wird im Sommer drei Monate lang für Autos gesperrt. „Das könnte die Hochschule wissenschaftlich begleiten.“ Auch die testweise Sperrung weiterer Straßen während der Sommermonate, um Platz für Fußgänger und Cafés zu schaffen, bringt Mentrup ins Gespräch. Die nördliche Karlstraße war 2019 bereits Teil des sogenannten „Parking Days“.