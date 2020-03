GaLa-Bau-Chef Reiner Bierig: Viel Grün kann Innenstädte um sechs bis acht Grad abkühlen

Anzeige

Für mehr Natur im Garten, aber gegen Wildwuchs spricht sich Reiner Bierig aus. Er ist seit 26 Jahren Geschäftsführer des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg (GaLa-Bau) und freut sich über die sehr gute Auslastung der 788 Mitgliedsbetriebe. 2019 ist der Umsatz der Branche nochmals um 6,3 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro gestiegen. Mit Bierig unterhielt sich BNN-Redakteur Dirk Neubauer.

Naturgarten ist gleich Wildwuchs, so lautet das gängige Klischee. Braucht es für einen ökologischen Garten überhaupt einen Gartenbauer?

Bierig: Ganz bestimmt. Mehr Mut zur Natur, so lautet die Maxime. Nur wenn sich der Mensch in einem Naturgarten wohlfühlt, weiß er diesen auch zu schätzen. Wildwuchs im privaten Garten, in öffentlichen Parks und Freiflächen kann nicht das Ziel sein. Fachleute wissen, welche Pflanzen für einen Naturgarten wichtig sind, damit sich dort beispielsweise Bienen und Insekten wohlfühlen.

Sie sprechen seit Jahren von „grausamen Schottergärten“ und prangern Schotterdachflächen an.

Bierig: Ja, das Reden allein hilft aber nicht. Viele Städte verbieten bereits ausdrücklich Schottergärten. Das finde ich gut. Alle reden über Klimaschutz. Jeder kann in seinem Garten im Kleinen etwas für den Klimaschutz tun. Nicht zu vergessen die unbegrünten Industriedächer.

Die ganzen Blühstreifen, die die Politik von den Bauern auf den Feldern fordert, ließen sich auf Industriedächern verwirklichen. Wir sollten uns an München ein Beispiel nehmen. Da summt und brummt es bereits auf vielen Dächern, weil die inzwischen qualitätsvoll begrünt sind …

… Stuttgarts Oberbürgermeister ist Mitglied der Grünen, ebenso der Ministerpräsident …

Bierig (lacht): … Muss ich dazu jetzt etwas sagen? Nur soviel: Unser Verband vertritt nicht die BUND- und Nabu-Grünen. Wir sind ein Wirtschaftsverband mit Unternehmen, denen es gut gehen muss. Wir sprechen uns aber gerade deshalb für grüne Infrastruktur in den Städten aus, damit diese attraktiv bleiben.

Mit viel Grün lässt sich im Sommer in den Innenstädten die Umgebungstemperaturen um sechs bis acht Grad Celsius reduzieren. So bleibt eine City beispielsweise auch für Senioren attraktiv. Aber es stimmt schon, wir müssen noch mehr Überzeugungsarbeit leisten.

Ein bisschen New York in Baden-Württemberg?

Noch so ein Thema: Fassadenbegrünung. Das ist aber eher etwas für Stararchitekten in Singapur oder Italien und nicht in Deutschland.

Bierig: Was schade ist, nicht nur wegen der Funktion fürs Klima. Nehmen wir nur die begrünten Zwillingstürme „Bosco verticale“ in Mailand. Das ist eine Sehenswürdigkeit für Touristen. Da frage ich mich: Warum haben wir so etwas nicht in Baden-Württemberg?

Man könnte auch die High Line in New York nennen.

Bierig: Als das noch eine Hochbahntrasse war, war es ein verrufenes Gebiet. Nun, begrünt, ist alles wunderbar aufgewertet. Wir Garten- und Landschaftsbauer machen die Welt ein Stück weit schöner. Firmen wie Google oder Apple haben das erkannt. Sie schicken ihre Mitarbeiter in die Firmengärten, weil sie danach motivierter und kreativer sind. In Karlsruhe könnte es auch einen EnBW-Park geben, um nur ein Beispiel zu nennen.

Wo wir bei wirtschaftlichen Aspekten sind. In den Gartenabteilungen der Baumärkte hat man sich im vergangenen Jahr über ein zehnprozentiges Umsatzplus gefreut. Diese Kunden sind aber nicht Ihre Klientel, oder?

Bierig: Es ist nicht unsere Kernzielgruppe. Aber wenn die Grundstimmung in der Bevölkerung die ist, dass man etwas im Garten machen will, dann kann das nur positiv sein. Teilweise sind das übrigens unsere Kunden von morgen.

Ihre Mitgliedsbetriebe können doch eh kaum der Nachfrage hinterherkommen, so wie die Branche boomt …

Bierig: … Die Auftragslage ist sicherlich gut. Drei bis vier Monate muss man im Durchschnitt warten. Das führt übrigens dazu, dass einige Trittbrettfahrer unterwegs sind. Da gehen dann Pflanzen ein und wackeln Pflastersteine. Das macht uns Sorgen. Wir haben Meister-, Ingenieurs- und Technikerausbildungen. Aber leider darf sich jeder als Garten- oder Landschaftsbauer bezeichnen. Der potenzielle Kunde sollte also vor der Auftragsvergabe auf die Qualifikation es Betriebes schauen.

Die Umsätze sind rasant gewachsen, von 1,37 Milliarden im GaLa-Bau in Baden-Württemberg im Jahr 2015 auf zuletzt 1,69 Milliarden Euro. Geht das so weiter?

Bierig: Es ist nicht garantiert. Wir sind nicht isoliert, hängen von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Aber es stimmt schon. Wir profitieren gerade bei der Privatkundschaft von der Liebe zum Garten. Der öffnet Herzen.

Die Privatkundschaft steht mittlerweile für 60 Prozent des Gesamtumsatzes. Der Anteil aus der Industrie fällt. Warum?

Bierig: Die Privatkunden sind der Motor der Branche. Die Gesamtsumme ist gestiegen. Das wirkt sich so aus, dass der relative Anteil, der auf Industriekunden entfällt, gesunken ist.