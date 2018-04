Schauen und Shoppen, Spielen und Spüren, Schwitzen und Schlemmen. Sommer in der Stadt mitten im Frühjahr. An diesem Aprilwochenende bekommen Menschen aus Karlsruhe und der Einkaufsregion das, was sie wollen: Besonders viel Sonne und Spaß im Trubel der City. Das Konzept des Stadtmarketings geht auf. Kein Wölkchen trübt das „Fest der Sinne“. Mit Augen und Ohren, mit Nase und Haut, mit Händen und Füßen wird gespürt, was Karlsruhe zu bieten hat.

12 Uhr mittags, die Sonne lacht, und schon „ist die Stadt voll“. Sascha Binoth, der Citymanager, freut sich wie ein Kind. „Alles passt, es ist ideal, das ist Lebensqualität“, schwärmt er. Staus um den Stoffemarkt der Holländer auf dem Stephanplatz, wo sich die Menge bald nur noch in Tuchfühlung zwischen den bunten Ballen durchschieben kann.

Schon springen viele Kinder auf dem Wassertisch im Kinderland am Kirchplatz St. Stephan. Barfuß, Unterhose und Sonnenmütze. Die Kleinen tasten sich mit Fingerkuppen und Zehenspitzen an die keinen Wassersäulen. Ist die Haut erst mal nass, hüpft und quietscht ein Windeljunge vor Vergnügen wie von Sinnen.

Staunen provozieren zehn blaue Schafe, die in der Kaiserstraße auf der Abdeckplatte des U-Strab-Abgangs Marktplatz-Nord grasen. Es ist keine Sinnestäuschung, die Kunstherde wird deshalb zum beliebten Fotomodel, besonders für tierliebe Mädchen.

Im Kinderland streichelt ein kleiner Junge einen Berner Sennenhund. Es ist „Keks“ vom Fernsehen, der mit dem Kopf aus seiner Hütte unter den Kastanien schaut. Der Bub spricht mit dem Flauschigen, dann legt er ihm fürsorglich Kiesel in den Napf. Spielen hat seinen eigenen Sinn: Wenn das Hündchen aus Plüsch ist, dann kann es eben auch Steine fressen. Derweil sitzen Erwachsene auf der Bierbank im Schatten, den die acht pinkfarbenen Wedel einer aufgepusteten Plastikpalme werfen. Auf dem Marktplatz duften Rosen und Tulpen. Dirndl und Lederhose werben an der Pyramide für ein eingesessenes Modegeschäft. Damit ist aber schon das in der guten Stube der Stadt ausgestellte Handelssortiment ausgeschöpft. Dort dominiert ein Nachbar der Fächerstadt, der Naturpark Schwarzwald, mit Natur pur für alle Sinne.

Die borstigen Rücken von Dachs, Fuchs und Hirsch dürfen gestreichelt werden. Es sind nur die abgezogen Häute von Wildtieren. Doch ein mutiges Kind kann an der Pyramide noch mehr vom Leben in Wald mit dem Tastsinn erspüren: Im Verborgenen erfassen die Finger etwas, das sich als Fuchsschwanz oder als Wildschweinefuß enträtselt. Bei Naturpädagogin Manuela Riedling sind junge Entdecker gefragt. Die passende Weste für Nachwuchsbotaniker hängt am Stand, wo an einem echten Wiesenstück und an Duftdosen mit Giersch, Gundermann und Thymian geschnuppert werden kann.

Wer von der Flut der Reize beim „Fest der Sinne“ in der City genug hat, der kann, – ach verkehrte Welt – neben der U-Strab-Baustelle beim „KVV-Eventmobil“ in einem knallroten Liegestuhl mit der Aufschrift „KVV bewegt alle“ Ruhe suchen. Der vom Stadtmarketing engagierte Musiker Lothar Meunier aus Wülfrath bei Düsseldorf sorgt dabei für Ohrenschmaus: Die Akkordeonklänge des Mannes mit der Baskenmütze zaubern Pariser Gemütlichkeit in die heiße Einkaufsstadt.

Und dann ist da noch Schlemmerland: Auf dem Schlossplatz riecht es nach Bratwurst, Dampfnudel und Räucherfisch. Lokale und regionale Gastronomen umschmeicheln mit Köstlichkeiten die trockene Kehle und verwöhnen den knurrenden Magen. Viele Besucher von Shoppingcity KA vollenden sich mit einem fürstlichen Mahl unter dem gnädigen Blick von Karl Wilhelm ihr „Fest der Sinne“.