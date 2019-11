Ganztagsgrundschule in Karlsruhe-Grötzingen: Eltern wollen nicht auf Hort verzichten

Anzeige

Muss der flexiblere Schülerhort dem geplanten Ganztagsgrundschul-Konzept in Grötzingen weichen? Grötzinger Eltern haben am Mittwochabend eine Liste mit rund 260 Unterschriften an Ortsvorsteherin Karen Eßrich und die Ortschaftsräte übergeben. Ihr Anliegen: Der jetzige Schülerhort soll auch nach der Einführung des geplanten Ganztagesbetriebs als flexibles, nicht verpflichtendes städtisches Betreuungsangebot bestehen bleiben.

„Wenigstens herrscht jetzt etwas mehr Klarheit“, so Johanna Jurecka, Sprecherin der „Initiative Flexible Nachmittagsbetreuung Grundschule Grötzingen“, nach der Ortschaftsratssitzung, in der über den Planungsstand in Sachen Ganztagsgrundschule informiert wurde.

Auch interessant: Masern-Impfpflicht für Kitas und Schulen kommt

Niemand ist gegen die Ganztagsgrundschule

An dem Abend wurde klar, dass keiner der Beteiligten grundsätzlich gegen eine Ganztagsgrundschule an der Augustenburg-Gemeinschaftsschule ist. „Wir möchten allerdings den Eltern, die keine Anwesenheitspflicht bis 16 Uhr wollen, die Möglichkeit geben, ihre Kinder früher abzuholen“, erklärte Jurecka.

Ganztagsbetreuung und Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule ja – aber auch die Möglichkeit, die Kinder zwischen 12.15 und 17 Uhr mal früher abzuholen. Im Schülerhort sei das möglich, weil im Gegensatz zur Ganztagsgrundschule keine Anwesenheitspflicht besteht.

Schülerhort soll bis 2024 verschwinden

Der Hort soll aber mit Einführung der Ganztagsgrundschule nach und nach abgebaut und schließlich geschlossen werden. Die Sorge der Eltern, dass künftig außerhalb der Schulzeit keine Betreuung mehr stattfindet, konnte Eßrich ausräumen: In sieben Ferienwochen solle es ein Betreuungsangebot zwischen 7.30 und 16 Uhr geben.

Die Ortsvorsteherin räumte ein, dass bei der Informationsveranstaltung vor den Sommerferien viele Unklarheiten entstanden seien. Sie betonte, dass der Planungsprozess noch nicht begonnen habe. Die Ortsverwaltung wolle gemeinsam mit dem Schulamt eine Informationsveranstaltung zu möglichen Schulformen organisieren.

Danach solle, ähnlich wie in anderen Stadtteilen, eine Bedarfsabfrage unter den Eltern erfolgen. Erst auf Grundlage dieser Abfrage würde dann mit der Konzeptentwicklung begonnen. „Die Kinder, die im Hort angefangen haben, bleiben weiterhin im Hort“, so Eßrich. Die Schließung sei erst dann geplant, wenn die Ganztagsgrundschule und eventuelle zusätzliche Angebote eingeführt seien.

Der Zeitplan für die Ganztagsgrundschule

Im Schuljahr 2019/2020 sollen Schule, Kollegium, Eltern und Kooperationspartner ein Konzept erstellen, über das die Gesamtlehrerkonferenz abstimmt.

Die Stadt Karlsruhe als Schulträger beantragt daraufhin im Schuljahr 2020/2021 ein Modell des Ganztagsbetriebs, das im Ortschaftsrat Grötzingen angehört und durch den Karlsruher Gemeinderat beschlossen wird.

Die Einführung der Ganztagsgrundschule beginnt mit der 1. Klassenstufe im Schuljahr 2021/2022. In dieser Zeit wird der Schülerhort weiterhin für Kinder der 2. bis 4. Klasse angeboten. So wird nach und nach die Betreuung durch Ganztagsgrundschule auf- und die Hortbetreuung abgebaut.

Im Sommer 2024 soll der Übergang zur Ganztagsgrundschule abgeschlossen sein, der Hort wird geschlossen und der Container, in dem sich der Hort derzeit befindet, wird abgebaut.

Flexible Betreuung als „Luxusproblem“

Wie unterschiedlich die Betreuungsbedürfnisse sein können, machten einzelne Wortmeldungen am Abend klar. Eine Erzieherin braucht für ihre fünf und zwei Jahre alten Kinder Betreuung von 7 bis 17 Uhr, möchte aber auch Flexibilität: „Die Kinder wollen frei entscheiden, wie ihre Freizeit gestaltet wird.“

Eine Ingenieurin dagegen sprach von einem Luxusproblem: „Für mich ist es erst mal wichtig, dass das Kind gut aufgehoben ist.“ Sie habe schon Schwierigkeiten, rechtzeitig bis 17 Uhr aus der Firma in Pforzheim zurück zu sein.

Friedbert Jordan, Leiter der Augustenburgschule, versicherte, dass man mit Vereinen gemeinsam überlegen werde, wie deren Angebote in das Ganztagsgrundschulkonzept eingebunden werden können. Sein Ziel sei es, ein so gutes Konzept für die Schule zu erarbeiten, dass die Eltern für die Betreuung freiwillig vom Hort zur Schule wechselten.

Schülerhort ist Angebot der Sozial- und Jugendhilfe

Ilona Simon von der Sozial- und Jugendbehörde der Stadt Karlsruhe ergänzte, dass die angesprochene Flexibilität im Hort nur ausnahmsweise möglich sei – man könne sein Kind nicht tageweise an- oder abmelden. „Wenn die Oma Geburtstag hat, kann das Kind natürlich mal früher abgeholt werden. Aber Sinn der Sache ist es nicht.“

Die Funktion des städtischen Schülerhorts sei, sicherzustellen, dass Kinder berufstätiger Eltern gut betreut werden und nicht als Schlüsselkinder alleine zu Hause sitzen müssen. Der Hort sorge für soziale Mischung und Chancengleichheit. Eltern, die ihr Kind grundsätzlich früher abholen wollen, erfüllten ohnehin meist nicht die Kriterien für die Aufnahme im Hort.