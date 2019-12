Geduldsprobe für Last-Minute-Shopper in Karlsruhe

Anzeige

Der junge Mann schaut am Samstagnachmittag die Verkäuferin in einem Schmuckgeschäft auf der Kaiserstraße etwas verdutzt an. Die Batterie seiner Uhr wolle er wechseln lassen, hat er eben mitgeteilt. „Heute nicht mehr“, lautet die knappe Antwort. „Zu voll.“ Zwischen den Vitrinen schieben sich locker 25 Menschen durch. Sie suchen nach Uhren oder Schmuckstücken, die bei ihren Liebsten unter dem Weihnachtsbaum landen könnten. Die Verkäufer bekommen kaum eine Verschnaufpause.

So wie in dem Schmuckladen sieht es am vierten Adventssamstag in vielen Geschäften aus. Zehntausende nutzen die vorerst letzte Gelegenheit, den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt kostenfrei zu nutzen. Sie gehen in nahezu letzter Minute auf weihnachtliche Einkaufstour. Dabei brauchen sie ordentlich Geduld, besonders beim Bezahlen.

Lange Schlangen an den Kassen

Bei TK Maxx in der Postgalerie zieht sich die Schlange am frühen Abend locker 25 Meter quer durch alle Gänge – obwohl alle Kassen geöffnet sind. „Gerade mit den Adventssamstagen sind wir sehr zufrieden“, berichtet Center-Manager Andreas Thielemeier. „Wir liegen in Sachen Besucher im Vergleich zum Vorjahr etwas im Plus. Was das für den Umsatz bedeutet, können wir aber noch nicht sagen.“

Kleine Händler spüren den Konkurrenzdruck

Freude über die volle Stadt will allerdings am Samstag nicht bei jedem aufkommen. Zwar ist die Frequenz beim leicht abseits in der Waldstraße gelegenen Teehaus Wilkendorf auch relativ hoch – mit früheren Zeiten lasse sich das aber längst nicht mehr vergleichen, sagt Junior-Chef Maximilian Wilkendorf.

„Früher hat das Weihnachtsgeschäft für uns schon Mitte November begonnen. Mein Opa stand den ganzen Dezember an der Tür, damit es drin nicht zu voll wird“, sagt er. „Heutzutage sind nur noch die letzten beiden Wochen recht stark.“ Dazu komme, dass viele nur noch kleine Geschenke wie spezielle Bio-Kräutertees mitnehmen. „Ein Tee-Service, das wir vor einigen Jahren täglich verkauft haben, wird meist nur noch angeschaut und dann doch online bestellt“, erzählt Wilkendorf.

Und mit dieser Erfahrung ist er nicht allein. Vor allem kleinere Händler mit hochpreisigem Sortiment würden über ein immer schwierigeres Geschäft klagen, sagt auch Postgalerie-Chef Thielemeier. „Daher sind die Rückmeldungen unserer Mieter auch sehr unterschiedlich – von hochzufrieden bis eher skeptisch.“

Volles Haus im „Ettlinger Tor“

Anders sieht es im „Ettlinger Tor“ aus. Sie habe fast ausschließlich positives Feedback zum aktuellen Weihnachtsgeschäft erhalten, sagt Center-Managerin Anne Klausmann. Das ändert sich auch am Samstag nicht. In den drei Stockwerken des Centers schieben sich, bis sich um 20 Uhr die Türen schließen, die Menschen regelrecht durch die Gänge.

Unter Last-Minute-Shoppern besonders gefragt sind Weihnachtsklassiker wie Schmuck, Technik und Kosmetik. Aber auch Blumengestecke gehen kurz vor dem Fest in großer Zahl über die Theke. Dazu meldet Klausmann wieder ein deutliches Plus beim Lieblingsgeschenk der Deutschen: dem Gutschein. „Die sind vor allem bei älteren Menschen oder Firmenkunden sehr beliebt“, weiß die Center-Managerin.

Schallplatten sind sehr gefragt

Ebenfalls auf kleinem Papier gedruckt und extrem nachgefragt sind 2019 Karten für Veranstaltungen jeder Art. „Das läuft quer durch alle Genres“, erzählt Thomas Fröhlich vom Musikhaus Schlaile. Weiter wachsende Verkaufszahlen verzeichne man im Weihnachtsgeschäft auch im Bereich Schallplatten. Besonders beliebt sind derzeit Werke von Leonard Cohen, Robbie Williams und dem russischen Pianisten Igor Levit.

Kassenschlangen bis an die Tür sieht man am Nachmittag auch in vielen Süßwaren-Geschäften. „Wir hatten ein sehr starkes Weihnachtsgeschäft. Nochmal deutlich besser als in den Vorjahren“, freut sich Birgit Zorn von Lebkuchen Schmidt.

Händler hoffen auf starken Montag

Vom großen Andrang am Samstag profitieren nicht nur die Händler in den großen Einkaufszentren oder der Kaiserstraße. Viele Menschen weichen ob des Gedränges in Nebenstraßen aus – so entwickelt sich der eigentlich als Fahrradstraße ausgezeichnete Bereich der Erbprinzenstraße zwischen der Ritterstraße und der Karlstraße schnell zu einer weiteren Fußgängerzone auf Zeit.

Dennoch ließe sich von den starken Adventssamstagen nicht auf das Gesamtgeschäft schließen, meint die stellvertretende Vorsitzende der City Initiative Karlsruhe (CIK) Gabriele Calmbach-Hatz. „Wir hatten vier tolle Samstage. Dafür war unter der Woche leider vergleichsweise wenig los. Wenn wir keinen guten Schlussspurt am Montag hinlegen, werden wir voraussichtlich sogar unter dem Ergebnis des letzten Jahres landen“, sagt sie.