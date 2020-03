Gegen den Trend: SPD-Duo regiert in Karlsruher Stadtteilen mit absoluter Mehrheit

Anzeige

Seit mehreren Jahren befindet sich die SPD in ganz Deutschland im Sinkflug. In ganz Deutschland? Nein, in zwei Karlsruher Berdgörfern trotzen die Sozialdemokraten dem Trend und stellen dank der absoluten Mehrheit in den Stadtteilen auch die Ortsvorsteher.

Wegen der Wahlplakate der Karlsruher SPD mussten Elke Ernemann und Anton Huber im vergangenen Frühjahr so manche spöttische Bemerkung über sich ergehen lassen.

„Ich wurde immer wieder gefragt, wer denn der charmante junge Mann mit dem Lippenpiercing sei“, sagt Ernemann mit einem Schmunzeln. „Und bei mir haben sich die Leute erkundigt, ob die blonde Frau neben mir meine neue Freundin ist“, erinnert sich Huber. Geschadet hat dem sozialdemokratischen Duo das gemeinsame Posieren allerdings nicht. Der auf Listenplatz drei geführte Huber zog bei seiner ersten Kandidatur für den Gemeinderat ebenso souverän in das Kommunalparlament ein wie Ernemann einen Platz dahinter.

Erdrutschsiege bei den Ortschaftsratswahlen

Und bei den Ortschaftsratswahlen feierte das kommunalpolitische Gespann sogar Erdrutschsiege. In Hohenwettersbach errang die Wählergemeinschaft von SPD und Bürgerliste dank Stimmenkönigin Ernemann 54,8 Prozent der Stimmen.

Auch interessant: SPD setzt vor Landtagswahl auf die Basis: So war der Dialog in Karlsruhe

In Wolfartsweier wiesen die Sozialdemokraten die Konkurrenten von CDU und FDP mit 59,6 Prozent der Stimmen noch klarer in die Schranken. Huber holte dabei mit 2.467 Stimmen von 1.624 Wahlberechtigten ein außergewöhnlich gutes Ergebnis.

Kommunalwahlen sind immer Persönlichkeitswahlen Elke Ernemann und Anton Huber

Bei der Suche nach den Gründen für den Erfolg sind sich die beiden ehrenamtlichen Ortsvorsteher einig. „Kommunalwahlen sind immer Persönlichkeitswahlen“, betonen Ernemann und Huber.

Für Ernemann ist der direkte Kontakt mit den Menschen der Schlüssel zum Erfolg und eine möglichst bürgernahe Kommunalpolitik ihr Credo. Während der Sprechzeiten im Rathaus Hohenwettersbach steht die Tür zu Ernemanns Büro grundsätzlich offen. Auch beim Metzger oder beim Bäcker nimmt sich die Sozialdemokratin stets Zeit für einen Plausch mit Nachbarn.

Mehr zum Thema: Karlsruhes OB Mentrup stellt Ortschaftsräte nicht zur Debatte

Außerdem ist Ernemann nach eigenen Angaben in insgesamt 17 Vereinen und Institutionen aktiv und – sofern sie nicht im Urlaub ist – bei jeder größeren Veranstaltung in den Bergdörfern persönlich präsent. „Der Zeitaufwand ist natürlich immens.

Aber man muss solche Ämter auch wirklich wollen“, sagt Ernemann. Zuviel ist ihr die Arbeit in elf Jahren als ehrenamtliche Ortsvorsteherin bislang trotzdem noch nicht geworden.

Huber ist bekannt wie ein bunter Hund

Auch Huber ist in seinem Stadtteil bekannt wie ein bunter Hund. Ob als Vorsitzender des Ältestenkreises der Evangelischen Kirchengemeinde oder als Schauspieler bei der Laientheatergruppe – der anfangs jüngste Ortsvorsteher in der Karlsruher Kommunalgeschichte übernimmt auch außerhalb des Rathauses Verantwortung und ist während seiner zweiten Amtszeit immer noch Stammgast bei sämtlichen Vereinsfesten.

Auch interessant: Rheinstettener SPD-Chef mit Familie in seinem Haus angegriffen

Überbewerten möchte Huber das Wahlergebnis trotzdem nicht. In Wolfartsweier traten schließlich nur drei Parteien zur Wahl an und nicht wie im Gemeinderat zehn Gruppierungen. Außerdem sei es in einem dörflich geprägten Umfeld mit einem regen Vereinsleben leichter, sich mit den Leuten zu vernetzen und einen gewissen Bekanntheitsgrad zu erlangen.

Kein Patentrezept für Politikwechsel

„Kommunalpolitik muss gelebt werden. Dann kann man Dinge anstoßen, die das Lebensumfeld der Menschen vor Ort direkt beeinflussen“, sagt Huber. Ein Mikrokosmos wie die dörfliche Struktur von Wolfartsweier sei dabei sicherlich von Vorteil.

„Natürlich kann man auch in einer Großstadt wie Karlsruhe auf Veranstaltungen und Festen präsent sein. Aber man erreicht dabei prozentual leider viel weniger Leute als auf dem Dorf“, weiß Huber. Ein echtes Patentrezept für einen nachhaltigen Politikwechsel hat der diplomierte Physiker jedoch nicht auf Lager. Seiner Einschätzung nach sollte sich die schwächelnde Sozialdemokratie aber wieder auf ihre kommunalpolitischen Wurzeln konzentrieren.

„Da kann Politik am besten gestaltet werden“, sagt Huber, der in den kommenden Wochen seine Doktorarbeit fertigschreiben und danach Zukunftspläne schmieden will. Ob er seinen beruflichen Schwerpunkt auf die Physik oder die Politik legen wird, steht noch nicht fest. „Beides sind keine Selbstläufer“, weiß Huber.

Wird Huber der nächste Landtagskandidat?

Im Mai will die Karlsruher SPD ihre Landtagskandidaten küren. Wirft Huber dann seinen Hut in den Ring? „Ich weiß nicht, ob Landespolitik überhaupt mein Ding wäre“, sagt Huber. Außerdem könne er bei einem Landtagswahlkampf wohl nur wenig von seinem kommunalpolitischen Höhenflug profitieren.

„Da spielen auch bundes- und landespolitische Themen eine wichtige Rolle“, sagt Huber. Und wegen der schlechten Umfragewerte der SPD könne derzeit wohl kein Karlsruher Sozialdemokrat ein Direktticket für den Stuttgarter Landtag buchen. Diese leidvolle Erfahrung habe beim Urnengang 2016 auch der engagierte SPD-Landtagsabgeordnete Johannes Stober machen müssen.

Ernemann fordert Verjüngung der Partei

Für Ernemann ist der Sinkflug der SPD eng mit der aktuellen Personalsituation verknüpft. „Viele Ortsverbände sind überaltert. Da braucht es dringend frischen Wind und jüngere Protagonisten“, sagt Ernemann, die als einzige der vier SPD/BL-Vertreter im Hohenwettersbacher Gremium ein rotes Parteibuch in der Tasche hat.

Dass die Grünen im Gemeinderat die stärkste Fraktion stellen, kam für Ernemann wegen der klaren Fokussierung auf die Klimapolitik wenig überraschend. Mit der x-ten Diskussion über die Rentenpolitik ließen sich dagegen kaum mehr jugendliche Unterstützer für sozialdemokratische Politik gewinnen.

Eine Blaupause für das Wiedererstarken der SPD sei die in Hohenwettersbach und Wolfartsweier gelebte Bürgernähe sicherlich nicht, betont Ernemann.

Vielmehr seien der Erfolg einer Partei in Zeiten medialer Dauerberieselung von der Ausstrahlung und der Glaubwürdigkeit des Führungspersonals abhängig. „Als ich in die SPD eingetreten bin, haben Willy Brandt und Helmut Schmidt die Bundesrepublik geprägt“, sagt Ernemann. Bis heute spüre sie bei ihren Genossen eine gewisse Sehnsucht nach charismatischen Menschen an der Spitze der bundesdeutschen Sozialdemokratie.