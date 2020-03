Gemeinderat mit klarer Botschaft: Karlsruher Kliniken sind handlungsfähig

Anzeige

Die traurige Nachricht hat Oberbürgermeister Frank Mentrup gegen Ende der gut einstündigen Gemeinderatssitzung überbracht: In Karlsruhe gibt es einen ersten Sterbefall wegen Corona.

Es handle sich um eine 60 Jahre alte Frau aus Rheinstetten. Sie habe schwerwiegende Vorerkrankungen gehabt und eine Beatmung abgelehnt, so der OB. Er nutzte am Dienstag die Zusammenkunft der Stadträte auch, um über aktuelle Entwicklungen in der Corona-Krise zu informieren.

Hotline wird reduziert

Eine klare Botschaft war dabei: Die Kliniken in der Stadt sind handlungsfähig, und sie verfügen aktuell über ausreichend Material.

Zum Thema: Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Die städtische Corona-Hotline, die seit 29. Februar 12.360 Anrufe verzeichnete, wird indessen wohl etwas reduziert. Von Donnerstag an soll die 1 33 33 33 von 9 bis 16 statt wie derzeit von 8 bis 18 Uhr erreichbar sein, auf den Sonntag verzichtet man möglicherweise komplett. Mentrup begründet dies mit rückläufigen Anrufzahlen.

System darf nicht auseinanderfallen

Der Verwaltungschef sagt derweil unter anderem freien Kita-Trägern, Tagespflegeeltern und Schulbegleitern Sicherheit zu. Bis zur bisher bis 19. April geltenden Kita- und Schulschließung liefen die Zahlungen weiter. „Wegen fünf Wochen darf nicht das ganze System auseinanderfallen“, unterstrich Mentrup.

Müssten Schulen und Kitas auch nach dem 19. April zu bleiben, brauche man jedoch spätestens ab dem 1. Mai neue Lösungen. Mentrup verwies dabei auch auf das Land, das die Schließungen verordnete.

Stadt nimmt Kredite auf

Der OB berichtete, dass die Stadt nun Kredite aufnehmen müsse. Allein bei den Gewerbesteuern müsse man die Erwartungen drastisch nach unten korrigieren. Wegen der diversen Unsicherheiten könne die Beratung des Haushalts absehbar nicht im Juli stattfinden und müsse nach hinten verschoben werden.

„Es bringt nichts, einen Haushalt mit Fantasiezahlen aufzubauen.“ Allerdings bräuchten die Träger spätestens Ende September Klarheit, ob sie mit Kürzungen rechnen müssen. Denkbar sei, den Etat zunächst nur für ein Jahr statt wie sonst üblich für zwei Jahre auf den Weg zu bringen.

Option Notentscheid

Ende April könnte darüber der Gemeinderat entscheiden – wenn er denn regulär tagen kann. Der Städtetag macht bereits auf die Möglichkeit von Notentscheiden aufmerksam. Der Jugendhilfeausschuss, der an diesem Mittwoch geplant war, wurde nun abgesagt.

Und auch die Gemeinderatssitzung war wegen der Corona-Krise deutlich eingeschränkt: Punkte, die nicht dringend sind, bei denen knappe Mehrheiten erwartbar waren oder großes öffentliches Interesse besteht, wurden verschoben. Tatsächlich saßen am Ende nur Journalisten, Mitarbeiter des Presseamtes und der Vorsitzende der Bürgervereine, Helmut Rempp, auf der Zuschauertribüne – mit deutlichem Abstand voneinander.

13 Stadträte fehlten

Die Stadträte saßen jeweils alleine an Tischen, 13 hatten sich entschuldigt und fehlten. Mentrup berichtete, dass die Stadt beim Land auch nach der Möglichkeit einer online abgehaltenen Sitzung gefragt hatte.

Daran werde technisch jedoch noch gearbeitet. Am Ende verzichteten die Stadträte auf große Debatten. Im öffentlichen Teil meldeten sich lediglich drei Stadträte zu Wort.