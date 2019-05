Gemeine Pfinztal geht abermals gegen „Die Rechte“ vor

Anzeige

Dann kommen sie halt wieder weg – die Plakate der Partei „Die Rechte“. Um „Aufhängen“ und um „Israelfeindlichkeit“ geht es auf den Plakaten. Anfang der Woche wurden sie in Pfinztal auf Initiative des Ordnungsamtsleiter, Rüdiger Müller, entfernt und verwahrt. Die BNN berichteten darüber. Kurz darauf meldete sich ein Vertreter besagter Partei und forderte die Pamphlete wieder heraus.

Von unserem Mitarbeiter Klaus Müller

Dass seine Partei „provozieren will“, dass sie sich dabei „leicht oberhalb der roten Linie bewegen möchte“, soll der Vertreter gegenüber Müller geäußert haben. So jedenfalls gab der Ordnungsamtsleiter das Gespräch wieder.

Am Ende „musste“ er die Plakate aushändigen. Kurz darauf hingen sie abermals an Laternenmasten in der Gemeinde. Das wiederum war nun Bürgermeisterstellvertreter Frank Hörter zu viel. Er ließ die Plakate gestern wieder abhängen. Geschehen sei dies in Absprache mit Bürgermeisterin Nicola Bodner. Die Verwaltungschefin – sie sagte ihrem Stellvertreter „volle Rückendeckung“ zu – befindet sich derzeit in Mutterschutz.

Verwaltung stellt Strafanzeige

Hörter machte auf BNN-Anfrage unmissverständlich klar, dass solche Plakate in Pfinztal niemand haben möchte. Gerade die Aussage über Israel bewertete er als eindeutig „antisemitisch“ und als „Volksverhetzung“. Auf seine Anweisung hin entfernte ein Gemeindevollzugsbeamter mittels einer Teleskop-rebschere die Plakate.

Damit, samt einer Strafanzeige wegen „Plakatierung mit antisemitischen Inhalt“ und dem Vorwurf der „Volksverhetzung“ (unterschrieben von Hörter), fuhr der Gemeindevollzugsbeamte zum Revier Durlach. Die Polizei sollte die Teile verwahren – eben sicherstellen. Mitnichten. „Wir nehmen die Plakate nicht an“, hieß es sinngemäß auf dem Revier. Dabei beriefen sich die Revierverantwortlichen auf eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe. Die Aussagen auf den Plakaten, so die Staatsanwaltschaft, erfüllten nicht den Straftatbestand der Volksverhetzung. Begründung: Solch ein Straftatbestand müsse sich immer auf Angriffe gegen inländische Gruppen beziehen. Anders sehen es nicht nur etliche Bürger in Rastatt und Pforzheim, die Strafanzeige erstatteten und somit die Angelegenheit überhaupt ins Rollen brachten.

Inzwischen befinden sich die Plakate wieder in der Gemeinde. Laut Hörter sind sie beschlagnahmt – und zwar nun durch die Ortspolizeibehörde. „Solche Plakataktionen lassen wir uns nicht mehr bieten“, betonte der Bürgermeisterstellvertreter. Im nächsten Schritt soll der Gemeinderat eine Plakat-Verordnung beschließen.