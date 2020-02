Dass die Beziehungsarbeit zwischen Lernbegleitern und Kindern der Schlüssel zum Erfolg des selbstbestimmten Lernens sei, betonen zahlreiche GMS-Lehrer. Die Schüler würden keineswegs sich selbst überlassen, sondern eng begleitet. Jedes Kind erhalte täglich intensive persönliche Rückmeldungen. Was ihr an der Gemeinschaftsschule viel besser gefalle als am Gymnasium, umschreibt eine ausgebildete Gymnasiallehrerin im Gespräch mit den BNN so: „Ich bin ganz fürs Kind da.“ Am Gymnasium habe sie erlebt, dass Kinder schnell als „dumm und faul“ abgestempelt wurden und niemand nach den Gründen ihrer pubertären Krisen fragte – obwohl sie durchaus intelligent waren.