Gemischte Gefühle vor Landesparteitag: Frust an der SPD-Basis

Soll er, oder soll er nicht? Nach der Absage von Noch-SPD-Chefin Leni Breymaier richten sich viele Augen auf Fraktionschef Andreas Stoch.

Hat der frühere Kultusminister das Händchen, den gezausten Landesverband zusammenzuführen? Ob Stoch beim Parteitag am Samstag in Sindelfingen antritt, hat er noch nicht entschieden. Dagegen gibt es bei einer anderen Personalie kein Vertun: Seit klar ist, dass die junge Südbadenerin Luisa Boos ihr Amt als Generalsekretärin zur Verfügung stellt, hat Fraktionsvize Sascha Binder als möglicher Nachfolger die besten Karten.

Einmalige Situation

Nicht nur in der Landtagsfraktion ist die Zukunft der Südwest-SPD Gesprächsthema Nummer eins, seit die Parteimitglieder in ihrer Urwahl für ein Unentschieden zwischen Leni Breymaier und Lars Castellucci gesorgt haben. Auch in den Gliederungen reden sich die Genossen die Köpfe heiß. Die Situation ist aber auch einmalig: Trotz eines Vorsprungs von 39 Stimmen ist Leni Breymaier zum Abdanken fest entschlossen. Im Vorfeld hatte sie sich mit Castellucci darauf verständigt, dass sich der, der die meisten Stimmen erringt, beim Parteitag zur Wahl stellt.

Starkes Fundament?

Dessen ungeachtet will der letztlich unterlegene 44-jährige Nordbadener Castellucci antreten. Er argumentiert, dass mit dem Rückzug Breymaiers eine neue Lage entstanden sei. Fraktionschef Stoch gibt zu bedenken, Castellucci müsse sich nun fragen lassen, ob das Fundament, auf dem er nach der Mitgliederentscheidung stehe, stark genug sei, um für den Vorsitz anzutreten.

„Absolut legitimiert“

Parsa Marvi, Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Karlsruhe-Stadt, sieht Lars Castellucci „absolut legitimiert“, beim Parteitag zu kandidieren. Die deutlich mehr als 9 000 Stimmen für ihn dürften nun nicht ignoriert werden. Jetzt sei nicht die Zeit für Hinterzimmerpolitik sondern für offenen Wettbewerb, so Marvis Appell. Persönlichkeiten, die in der aktuellen Lage meinten, sie könnten der SPD helfen, sollten sich diesem offenen Wettbewerb stellen. Das könne etwa Fraktionschef Stoch sein.

Königsweg Stichwahl

Für Christian Holzer, den Vorsitzenden des Kreisverbandes Karlsruhe-Land, wäre eine Stichwahl beim Landesparteitag der Königsweg gewesen, um das Unentschieden vom Mitgliederentscheid aufzulösen. Ähnlich verfahre man auch bei OB-Wahlen. Unbefriedigend findet Holzer die jetzige Situation.

Ich kann verstehen, dass das menschlich schmerzt. Jonas Weber, SPD-Kreischef von Rastatt/ Baden-Baden, zu Leni Breymaiers Entscheidung, sich zurückzuziehen.

Nach der Absage durch Leni Breymaier hätte er an Lars Castelluccis Stelle nicht mehr kandidiert, macht Holzer deutlich. „Ich bin mir nicht sicher, ob es Castellucci gelingen kann, die Partei zu einen“. Chancen darauf räumt er unterdessen einer Persönlichkeit wie Fraktionschef Andreas Stoch ein.

Echter Frust

An der Parteibasis diagnostiziert Christian Holzer „echten Frust“ – auch wegen des Einwirkens der Bundespartei auf den Entwurf der Südwest-Europaliste, was Evelyne Gebhardt und Peter Simon hintere Plätze beschert hatte. Die geplante Teilnahme an einer Veranstaltung der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald am Mittwochabend in der Brüsseler Landesvertretung sagte Gebhardt kurzfristig ab.

Große Herausforderung

Von einer „großen Herausforderung“ für die Sozialdemokraten spricht Jonas Weber, Kreischef von Rastatt/Baden-Baden und Mitglied der Landtagsfraktion. Kritisch sieht er die Entscheidung von Leni Breymaier, sich sofort zurückzuziehen. „Ich kann verstehen, dass das menschlich schmerzt“, sagt Weber. Breymaier hätte aber das Ergebnis der Auszählung abwarten müssen, um das weitere Verfahren geordnet gestalten zu können. Auch Jonas Weber gibt zu bedenken, dass Lars Castellucci mehr als 9 000 Mitglieder überzeugt hat. Wer auch immer jetzt noch auftauche, könne das nicht von sich behaupten.