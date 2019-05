Gerald Erdrich: Ganz der geistreiche Geschäftsmann

Anzeige

Der BNN-Redakteur schenkt sich in der Schnapsbrennerei ein Glas Mineralwasser nach. Dann stellt er an Gerald Erdrich, den Chef von Kammer-Kirsch, natürlich diese eine Frage: „Wann haben Sie denn Ihren ersten Schnaps getrunken?“ Erdrich, ganz knitz, lacht kurz – und verrät die Schnapsidee. Von der haben selbst seine Eltern nie erfahren: „Es war im Landschulheim im Bayerischen.“ Die Klassenkameraden wollten, dass er – schließlich saß er an der Quelle – eine Flasche Kirschwasser stibitzt. Täglich hätten die 14-Jährigen dann ein kleines Schlückchen probiert. Nach Schnaps hat’s trotzdem aromatisch gerochen. War ja auch Kammer-Kirsch. Der Lehrer filzte jeden Tag die Stube, fand aber nicht die Vierkantflasche. „Die hatten wir in einem Hohlraum beim Dachfenster versteckt“, flüstert Erdrich und lässt seine blauen Augen wie die eines Lausbuben strahlen.

Heute ist er 60 und sitzt im Seldeneck’schen Palais in Karlsruhe – dem Sitz des Unternehmens, das seine Produkte auch in die USA, nach Russland sowie Fernost exportiert und Spirituosenspezialitäten wie Whisky oder Rum importiert. Erdrich ist auch der Macher beim Bundesverband der Deutschen Klein- und Obstbrenner. Der Connaisseur genießt internationales Renommee. Bei Spirituosen-Riesen wie Diageo und Pernod Ricard kennen sie den Karlsruher, die Schotten haben den Whisky-Liebhaber sogar mit dem „Master“-Titel geadelt – weltweit eine Rarität. Erdrich blickt an die Decke. „Whisky, das sei schon ein bisschen Liebe.“ Vielfach prämiert ist auch der Rothaus Black Forest Single Malt Whisky, der in Kooperation mit der Staatsbrauerei in Karlsruhe gebrannt wird. 15 Millionen Euro Jahresumsatz macht die kleine Firmengruppe rund um Kammer-Kirsch.

Als Kind wollte Erdrich „der Herr Kammer-Kirsch“ werden

Den Erzählungen seiner Eltern nach wollte er als Kind „der Herr Kammer-Kirsch“ werden. Der junge Wilde („ich war immer ein Querdenker“), der mit Zwillingsschwester und zwei älteren Brüdern aufwächst, wird aber zunächst Banker. Wertpapier-Berater, das hätte ihn gereizt. Damals, bei der Dresdner Bank, haben sie ihm aber zunächst den Job als Kassierer angeboten. Der junge Ehrgeizige ahnt, dass sich die Bank-Branche rasant wandeln wird. Er wechselt zum Lobbyverband der Brenner, studiert abends und samstags BWL an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie. „Das war eine Ochsentour. Aber das bin ich: Wenn ich etwas entschieden habe, ziehe ich es durch.“ 1989 wird Gerald Erdrich als Nachfolger seines Vaters Chef von Kammer-Kirsch, dem Unternehmen, das aus der 1923 gegründeten staatlichen Lehr- und Versuchsbrennerei hervorgegangen ist.

Erdrich spricht Hochdeutsch. Schließlich verhandelt er mit deutschen Lebensmitteleinzelhandels-Multis. Er reist aber auch zum belgischen Pralinenhersteller, in dessen Leckereien Hochprozentiges aus Karlsruhe steckt. Wer genau hinhört, stellt an der dezenten Wortmelodie fest, dass er in der Ortenau geboren ist.

Erdrich ist bewandert auf internationalem Parkett, aber auch in der Heimat ein Netzwerker. „Das Impulsive“ nennt er als seine Schwäche, die „Freude an der Arbeit“ seine Stärke. Das ist kein Spruch bei einem, der von 7.30 bis 20 Uhr fürs Unternehmen schafft und gleich neben der Brennerei wohnt. Erdrich klopft in seinem Büro gegen das Eichenholz seiner Schrankwand. „Vor einem halben Jahr habe ich hinter der Wand in der Wohnung gewohnt.“ Jetzt lebt seine Tochter Carolin dort, die neuerdings auch in der Firma arbeitet. Der Senior ist ins benachbarte Wohngebäude umgezogen. Eigentlich ein Heimspiel für jemanden, der beruflich mit Alkohol zu tun hat.

Das Willi-Wackeln auf den Skihütten ist ihm ein Grauen

Doch an den Spirituosenflaschen, die im Schrank, auf der Fensterbank und in jeder Ecke seines Büros stehen, laufe er vorbei. „Das sind unsere Produkte, wie in einer Schneiderei Kleider hängen.“ Nach einem erfolgreichen Arbeitstag genießt er aber ein Gläschen. Genießen! Erdrich, der begeisterte Skifahrer, sagt: Nichts sei schlimmer als die Apres-Ski’ler, die in der Hütte sitzen, ihre alkoholgetränkten Willi-Stückchen wackeln lassen und dann den Hochprozentigen eiskalt auf ex wegtrinken. „Das ist grausam. Da werde ich wahnsinnig.“

Erdrich, ein Genussmensch – ohne Bauchansatz. Stets braun gebrannt, so sportlich aktiv wie er in der Natur ist. Einer, der aber nicht nur die schwarz markierten Pisten ins Tal hinuntersausen muss, sondern auch ein Alpenpanorama genießen kann. Einer, der mit dem Mountainbike regelmäßig nach Bad Herrenalb radelt oder gern bei Hofgut Scheibenhardt golfen geht. Im Sport akzeptiere er seine Grenzen, sagt er. Nicht so im Job: „Da muss das Maximale herausgeholt werden.“

„Je bunter und verrückter, desto interessanter ist es für mich“

Der Mann lässt sich nicht in eine Schublade stecken. Er rackert gerne drüben in seinem Garten, besucht aber zugleich voller Leidenschaft Kunstausstellungen. Picasso, Miro, auch Lüpertz. „Je bunter und verrückter, desto interessanter ist es für mich“, sagt er und wirbelt dabei seine Hände eifrig durch die Luft. Aus dem jungen Wilden von einst, der die Schnapsflasche vor dem Lehrer versteckte, ist ein gestandener Geschäftsmann geworden. Ein geistreicher dazu.