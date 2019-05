Gerd Lutz: Mr. Handwerk – auch ohne Blaumann

Anzeige

Würde man auf der Karlsruher Kaiserstraße die Passanten fragen, wen sie mit der Handwerkskammer Karlsruhe in Verbindung bringen, dann fiele sicherlich sein Name als erstes: Joachim Wohlfeil, der Präsident, der volksnah ist und hemdsärmelig sein kann. Ein Handwerker wie aus dem Bilderbuch halt. Aber dann ist da noch einer, der ebenfalls eine sichere Bank für die über 19 000 Mitglieder zwischen Bruchsal, Bühl, Karlsruhe, Pforzheim und Nagold ist: Gerd Lutz. Der Mann mit dem Schnauzbart ist seit 26 Jahren Hauptgeschäftsführer der großen Kammer. Mit Wohlfeil versteht er sich nicht nur gut; die beiden ergänzen sich geradezu ideal.

Gerd Lutz steht dazu: Er hat Mathematik, VWL und Jura studiert – Heimwerker ist er nicht, geschweige denn Handwerker. Wenn bei ihm zu Hause im Karlsruher Dörfle, dem einstigen Handwerkerviertel, ein Dübel in die (Beton-)Wand muss, ruft er einen Fachmann. Er habe nicht mal die geeignete Bohrmaschine, räumt Lutz verschmitzt ein. In seiner Familie waren sie zwar Bäcker, Schmied und Bierbrauer – Eltern und Lehrer haben den Musterschüler nach der vierten Klasse aber aufs Gymnasium geschickt.

Wissensdurst und Sport hat der heute 63-Jährige Zeit seines Lebens kombiniert. Als Jugendlicher war er Leichtathlet, „ich habe aber auch die Bücher aus der Schwenninger Stadtbücherei nahezu auswendig gelernt“.

Gerd Lutz ist Stratege, Diplomat, Moderator und Macher

Lutz verbiegt sich nicht. Geboren im Hessischen, hat er nie versucht, Schwäbisch zu lernen. Der Mann kann vieles, auch astreines Hochdeutsch. Er ist Stratege, Diplomat und Moderator in der 1900 gegründeten Handwerkskammer Karlsruhe. Chef von 112 Mitarbeitern. Einer, der auf dem Brüsseler Parkett für die Interessen von Meister, Geselle und Lehrling ficht und in Karlsruhe ausgleichend wirkt, wenn ein heimischer Handwerker mal bei ihm Dampf ablassen will. Im Besprechungsraum stehen in der Mitte ein runder Tisch und im Regal eine ausbalancierte Waage – beides ließe sich auch symbolisch gut mit dem Juristen Lutz in Verbindung bringen.

Wer ihn anschaut, weiß, dass er Wert auf Akkuratesse legt: Da darf zwar, wie es zeitgemäß ist, die Krawatte schon mal im Schrank hängen bleiben. Aber der dunkle Anzug sitzt wie angegossen. Schlank ist Lutz, weil er es mit Süßigkeiten, die ihm seine Assistentinnen gerne reichen, nicht übertreibt – und weil er auch sportlichen Ehrgeiz hat: Zwei- bis dreimal pro Woche trainiert er für die vielen Halbmarathon-Wettkämpfe, an denen er in der Republik teilnimmt. Und damit auch die Muskulatur stimmt, packt er Kraftsport-Einheiten drauf.

Was den Mann aber vor allem antreibt, ist eine intensive Neugierde. „Mich interessiert fast alles“, sagt Lutz: Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport. Bei regelmäßigen Betriebsbesichtigungen im Kammerbezirk saugt er Informationen auf. Er will viel wissen und verstehen. Lutz geht mit Mitarbeitern ins Kammertheater, aber auch gerne privat ins Ballett ins Badische- oder Stuttgarter Staatstheater. Und er grast bundesweit Museen ab. Vor vier Jahren hat er sogar damit angefangen, das Gitarrespielen zu erlernen. Und wenn schon, dann richtig. Nur ein bisschen klimpern zu können, das wäre nicht sein Ding.

Draußen, an der Fassade der Handwerkskammer, hängt ein Plakat, das einen jungen Zupf-Instrumenten-Macher mit Gitarre zeigt. Lutz lässt sich dort gerne fotografieren, denn auch dieses Beispiel zeigt, wie vielseitig die Wirtschaftsmacht Handwerk ist. Drinnen in der Kammer mag er beispielsweise die Kunst von Stephan Balkenhol. Der Professor zeigt Mann und Frau im Handwerk, kernig, aus Holz geschnitzt. Das ist modernes Handwerk, wie es Lutz gefällt. „Die Kammer muss immer so jung sein, wie die Anforderungen der Mitglieder an sie“, betont er. So sei man die erste im Südwesten gewesen, die ihren Mitgliedern die Gestaltung einer Homepage angeboten hat. „Digitalisierung ist für uns Standard seit vielen Jahren“, fügt Lutz in nüchternem Ton hinzu.

Auf die Frage, wie viele Lehrberufe es laut Handwerksordnung gibt, muss er kurz nachschauen, was ihm ein bisschen peinlich ist. Aber Lutz will halt auch die aktuell exakt richtige Zahl nennen. „41, 53, 57“, sagt er nach kurzem Blättern. Und ratzfatz kommt er auf 151, die Summe. „Wir durften früher ja keinen Taschenrechner benutzen“, erklärt er sein flinkes Kopfrechnen.

Bei aller Neugierde, ein Globetrotter ist Lutz, zumindest privat, nicht. Es zieht ihn mit seiner Frau immer wieder nach Frankreich. Beruflich muss er oft genug in den Flieger steigen. Seit zehn Jahren vertritt er beispielsweise das baden-württembergische Handwerk bei Delegationsreisen in die zwei chinesischen Partnerprovinzen des Bundeslandes. Auch dort hört er zu, stellt Fragen. „Man muss in den Köpfen der Menschen spazieren gehen, um sie leichter erreichen zu können“, sagt Lutz.

Handwerk, das hört sich lokal an, ist aber oft längst global. Da gibt es die Handwerksbetriebe, die an Industriekunden wie Bosch (zu-)liefern – und selbst in China eine Niederlassung haben. Oder den Deutschen, der im „German-Center in Peking“ erfolgreich ein Lokal namens „Café Konstanz“ betreibt. So etwas gefällt dem im beschaulichen Schwenningen aufgewachsenen Lutz.

Der Mann ist mit sich im Reinen, lebt im Jetzt, Träumt nicht wie andere von Dingen, wenn er erst mal in Rente ist.

Was auch typisch für Lutz ist: Er spricht leise, bezeichnet das schmunzelnd als kleine Schwäche. Doch so hat er eben stets auch konzentrierte Zuhörer. Übrigens: Der Schnauzbart bleibt. Gerd Lutz: „Den hab‘ ich schon immer. Für mich gehört der einfach dazu.“