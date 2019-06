Geschäftsstelle Lammstraße: Großer Andrang beim Tag der offenen Tür

Anzeige

Wann ist Redaktionsschluss? Wer entscheidet, welche Nachrichten in die Zeitung kommen? Und wie kann ich das ipad gewinnen? Diese und mehr Fragen wurden beim Tag der offen Tür der BNN-Geschäftsstelle in der Karlsruher Lammstraße gestellt.

Hunderte Leser haben am Samstag den Weg in die Geschäftsstelle gefunden, darunter viele ehemalige Mitarbeiter der Badischen Neuesten Nachrichten und viele Leser, die Rückmeldung zu ihrer Zeitung geben wollten. Es war regelrecht Volksfeststimmung.

Eindrücke der Eröffnung

Sowohl die BNN-Mitarbeiter als auch die Leser haben ein Gesicht und Bild von dem jeweiligen Gegenüber erhalten. „Es war ein voller Erfolg“, sagt Geschäftsstellenleiterin Christine Mayer am Abend. Auch Redaktionsleiter Theo Westermann war sichtlich zufrieden mit dem Tag.

Bereits am Vorabend gab es einen Empfang für geladene Gäste. Weitere Fotos und Beiträge dazu finden Sie in DER SONNTAG und in der Montagsausgabe der BNN.