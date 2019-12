Geschenke mit lokalem Bezug? Was kurz vorm Fest noch in Karlsruhe geht

Ich hab doch schon alles! Viele kennen diese Beteuerung ihrer Liebsten – und grübeln nun: Was würde ihnen zum Fest dennoch Freude machen? Unsere Redaktionsmitglieder Kirsten Etzold, Tina Kampf, Rupert Hustede und Ekart Kinkel haben einige auf die Schnelle noch realisierbare Ideen, was man unter den Baum legen kann.

Auch wenn jemand vermeintlich alles hat: Schöne Abende verbringt doch jeder gerne. Und um solche zu ermöglichen, kann man Freunden und Verwandten Tickets auf den Gabentisch legen. Zum Beispiel für das Zeltival 2020, für das bereits zwei Veranstaltungen im Verkauf sind. Am 28. Juni ist Götz Alsmann zu Gast, am 15. Juli der Bluesrocker Kenny Wayne Shepherd zusammen mit der Gitarristin Samantha Fish.

Wer den Beschenkten früher ins Tollhaus schicken will: Der Kalender ist auch die ersten Monate im kommenden Jahr prall gefüllt. Am 9. Januar beispielsweise tritt der Autor Wladimir Kaminer dort auf. Karten können online gekauft werden – eine Geschenkoption selbst in absolut letzter Minute.

Auch interessant: Ettlinger Behörden verschicken zum Fest keine Mahnungen und Vollstreckungsbescheide

Das gilt ebenso beim Badischen Staatstheater: Für Ballett, Oper oder Schauspiel kann jeder per Mausklick ein Ticket für seine Liebsten ordern. Wer auf Kultur setzen und dabei etwas Langfristeres verschenken möchte: Für 45 Euro pro Jahr kann man einen Erwachsenen – Schüler und Studenten für 20 Euro – zum Mitglied des Jazzclubs machen. Als solches erhält man Konzertkarten zu ermäßigten Preis und bekommt das Programm des Clubs immer zugeschickt.

Pralinen mit Wiedererkennungswert

Naschen geht immer. Wer „Durlacher Türmle“-Pralinen mit Turmberg-Dekor und „Durlacher Engele“ jetzt oder spätestens Montag, 23. Dezember, in der Konditorei von Roswitha und Andreas Kehrle am Durlacher Rathaus besorgt, erhält sie direkt aus der Schokoladenküche. Sie produziere die alkoholfreien Klassiker mit knusprigem Nussnougat ständig nach, berichtet Roswitha Kehrle: „Die gehen weg wie bestellt.“ Neu seit Herbst ist die Chef-Kreation mit Kastanienlikör und Durlacher Wappen. Für Allergiker stehen neben „Durlacher Pflaschterschtoi“ süße Schoko-Engel und Marzipanschnemänner mit Soja-Rezept.

Badische Genüsse, die auf der Zunge zergehen, hat auch Meike Eberstadt in ihrem Kräuterladen in der Durlacher Fußgängerzone. „Revolutionäre Gelbfüßler“-Pralinen in Form eines Fußabdrucks unterstützen nebenbei die „Tafel“. Im Sortiment der Tee-Sommelière gibt es auch Salz- und Pfefferkörner mit echtem Goldüberzug, Honig mit Blattsilber und „Durlacher Lebenselixier“, einen Kräuterlikör. Da kann allenfalls der Teesirup „Ewiges Leben“ aus dem Kleinen Feinschmecker im Altstadtring an der Stadtkirche mithalten.

Völlig kalorienfrei geht es in der Seifenküche von Carola Kastinat und Simone Hammer zu. Die duftenden Produkte ihrer Seifenmanufaktur sind auf dem Christkindlesmarkt ebenso im Trend wie im Laden in der kurzen Rebenstraße in Durlach, dort vor Heiligabend am Samstag (11 bis 14 Uhr) und letztmals Montag (14 bis 18 Uhr). Haarseifen seien neben Bürsten und weichen Hamam-Handtüchern Bestseller, berichtet Simone Hammer, vor allem die Duftnoten Rosmarin-Lemongrass und Schafmilch-Sheabutter.

Auch interessant: Schnee an Weihnachten im Südwesten – wie stehen die Chancen

Vielleicht ein Karlsruhe-Regenschirm?

Wem nichts mehr einfällt, dem schenkt diese Stadt die weihnachtliche Vermarktung ihrer Reize. Wer etwas, wo Karlsruhe draufsteht oder drinsteckt, auf den Gabentisch bringt, kann zu Hause mit dem Heimvorteil punkten oder bei der fernen Verwandtschaft badisch bescheren.

Weiterlesen: Karlsruher kämpfen um Weihnachtsmarkt auf dem Friedrichsplatz

Da lässt sich im neuen „Schaufenster Karlsruhe“ beim Marktplatz ein farbenfroher Karlsruhe-Schirm oder ein schmucker Namensgeber der Fächerstadt finden. In der Weihnachtsbücherei oder einem Geschäft für Fest-Schnickschnack und Spiele-Krimskrams hat mit Karlsruhe-Geschenken die Qual die Wahl. Bei Thalia auf der Kaiserstraße leuchtet ein original-erzgebirgischer „Schwibbogen Karlsruhe“ mit sieben elektrischen Lichtlein. Drei malerische Trümpfe der Fächerstadt sind unter dem Lichterbogen versammelt: vorne das barocke Schloss, dahinter Durlacher Altstadtidylle und der Turmberg.

Aus der langen Reihe der Karlsruher-Bücher stechen das Zoobuch und das KSC-Buch, beide von den BNN, hervor. Und wer seine Kinder erfreuen und sie spielerisch mit der Wirklichkeit der Baustellenmetropole vertraut machen möchte, der legt dem Nachwuchs das 48-teilige Baustellen Memory unter den Weihnachtsbaum.

Als Weihnachtsmitbringsel für die Schwiegermutter im Außerbadischen eignen sich vielleicht die mit Karlsruhe-Motiven verzierten, Kühlschrankmagneten, Pyramidenstempel, Teebecher, Brettchen fürs Abendbrot.

Auch interessant: „Winterknöllchen“: So teuer können Verkehrsverstöße im Winter werden

Hochprozentige Gaben mit Lokalkolorit

Die Suche nach hochgeistigen Geschenken führt Last-Minute-Einkäufer nicht selten in die Abteilung für Hochprozentiges. Die Auswahl an lokalen Erzeugnissen ist zwar überschaubar, doch langsam aber sicher entwickelt sich Karlsruhe von der beschaulichen Beamtenstadt zu einer boomenden Brenner- und Brauermetropole.

Im Spirituosenfachgeschäft „Whiskey in Karlsruhe“ am Karlstor gibt es die formschönen Scriptor-Flaschen aus der Bulacher Ein-Mann-Brennerei von Michael Schreiber. Da wird die Herkunft durch den Namen „49 Grad Nord“ ebenso klar hervorgehoben wie durch den symbolträchtigen Greif auf den Flaschen der Gin-Manufaktur „Breaks“ im Nachbarregal.

Die Gin-Sorte „Mucky Pup“ aus Schreibers Schnapsbrennerei gibt es im der Bierothek gegenüber dem KIT. Dort stehen – Nomen est omen – vor allem Geschenke für lokalpatriotische Gerstensaft-Genießer im Regal. Das India Pale Lager der studentischen Brauergruppe Pöbelbräu gehört ebenso zum Sortiment wie Biere der Kuckucks-Crafterei Fächerbräu und gleich vier Sorten der Durlacher Nano-Brauerei „Hopf nei“ mit klingenden Namen wie „Zahmer Gluggser“ und „Bitter Boris“. Alkoholfreie Biere hat die Bierothek ebenfalls auf Lager. Die kommen aber aus Hamburg.