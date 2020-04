Anzeige

Immer häufiger kommt es zu gewalttätigen Übergriffen auf Polizeibeamte. So stieg die Zahl im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe binnen eines Jahres um rund 23 Prozent auf 360 Fälle. Polizeipräsidentin Caren Denner spricht von einem gesamtgesellschaftlichen Problem.

Das dramatische Geschehen liegt viele Monate zurück, doch noch immer ist es Tanja Westermann in jedem Detail präsent. Die erfahrene Beamtin – seit 15 Jahren als Polizei-Hundeführerin tätig – ist an diesem Tag allein mit ihrem Diensthund unterwegs, als sie per Funk von einer Auseinandersetzung erfährt. Nahe dem Oststadtkreisel, so ist die Informationslage, schlägt ein Mann per Eisenstange auf andere Personen ein.

Die Hundeführerin ist ganz in der Nähe. Sie fährt sofort zum Einsatzort, genauso wie weitere Kollegen.

Der erste Eindruck am Ort des Geschehens: Mindestens ein Mensch ist bereits schwer verletzt, der mutmaßliche Täter macht sich gerade aus dem Staub. „Ich habe den Mann aufgefordert, stehen zu bleiben“, erinnert sich die Polizistin – doch er lief weiter. Nach Ankündigung schickt sie den Diensthund hinterher. Der stellt den mutmaßlichen Schläger mit einem Sprung.

Doch mit dem, was jetzt geschieht, ist auch für die langjährige Hundeführerin nicht zu rechnen: „Der Mann packte meinen Hund und versuchte ihm den Hals herumzudrehen.“ Sie und weitere Beamten zücken die Schlagstöcke und stürmen auf den Täter zu. Die Faust des Mannes landet im Gesicht der Polizistin, fast zeitgleich versucht er ihr, den Schlagstock zu entreißen. Ein weiterer Fausthieb trifft sie auf den Kehlkopf. Es braucht die vereinten Kräfte dreier Beamter, bis der Mann endlich am Boden liegt und per Handschließe fixiert werden kann.

Auch interessant: Polizeirevier Bühl sieht sich mit steigender Zahl von Fahrradunfällen konfrontiert

Täter sind meist männlich und betrunken

Übergriffe wie dieser gegen Polizeibeamte nehmen zu. Von einem „besorgniserregend hohen Niveau“ spricht die Kriminalstatistik für Karlsruhe. Verzeichnete man 2018 noch 293 Fälle von Gewaltdelikten gegen Polizeibeamte, so waren es 2019 ganze 360 Fälle. Das entspricht einer Steigerung um rund 23 Prozent.

Häufig würden Beamte nicht nur bei der Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen oder bei besonderen Einsatzlagen körperlich attackiert, sondern zunehmend auch bei alltäglichen Standardmaßnahmen.

Aus Sicht von Polizeipräsidentin Caren Denner ist diese Bereitschaft vieler zum körperlichen Übergriff ein gesamtgesellschaftliches Problem – zumal auch die Mitarbeiter von Rettungsdiensten, Feuerwehrleute und Bedienstete in öffentlichen Ämtern immer wieder betroffen seien.

Der typische Täter ist ihr zufolge männlich und betrunken. Doch auch Frauen scheuen sich nicht immer, tätlich zu werden, wenn sie sich der Polizei gegenüber sehen.

Auch interessant: Bäckerei-Schließung durch Polizei: Corona-Regeln lassen viel Raum für Interpretationen

Polizeipräsidentin beklagt abnehmenden Respekt

Für die Präsidentin geht es um Respekt, und der habe abgenommen. Um dieser Erosion Einhalt zu gebieten, sieht sie die Verantwortung auch bei den Eltern. Deren Vorbildfunktion spiele für die Kinder eine entscheidende Rolle.

Die Regelungen sind vorhanden – man muss sie nur konsequent anwenden. Caren Denner, Polizeipräsidentin Karlsruhe

Kein Defizit erkennt die Polizeichefin und Juristin bei der Gesetzeslage. „Die Regelungen sind vorhanden – man muss sie nur konsequent anwenden.“ So wurde vor drei Jahren der „Tätliche Angriff auf Polizeibeamte“ als eigenständiger Tatbestand ins Strafgesetzbuch (StGB) aufgenommen.

Oft wenn Strafrichter und Staatsanwälte mit auf Polizei-Streife gingen, seien sie überrascht vom Ausmaß fehlenden Respekts gegenüber den Beamten, die das Gewaltmonopol des Staats mitverkörpern. „Wir zeigen jede Beleidigung und jede Körperverletzung gegenüber unseren Beamten konsequent an“, gibt Caren Denner die Richtung vor.

Auch interessant: Die Wasserschutzpolizei kennt die Gesichter des Rheins entlang von Karlsruhe

Bodycam hilft nicht immer

In manchen Fällen könne die Bodycam, also die körpernah getragene Videokamera, abschreckend wirken – bei dem Gewaltexzess vom Oststadtkreisel hätte aber auch sie wohl nichts geändert. Die Polizeipräsidentin verweist auch auf die Schutzausstattung für Schulter, Kopf und Arme sowie auf Spuckschutzhauben, mit denen sich die Kollegen schützen könnten. Der Politik komme die Verantwortung zu, solche Ausrüstungen stets auf dem neuesten Stand zu halten.

Nicht minder wichtig ist das Einsatztraining: Seit 2014 spielt es in der Fortbildung für die Polizeibeamten eine wichtige Rolle. Neben dem Technisch-Körperlichen geht es auch um das Thema Nachbereitung: Welche Erfahrungen für mögliche kommende Fälle lassen sich gewinnen? Wie lässt sich das Erlebte psychisch verarbeiten?

Unser Beruf wird immer schwieriger. Tanja Westermann, Dienstgruppenleiterin Polizei Karlsruhe

Für die erfahrene Dienstgruppenleiterin und Hundeführerin Tanja Westermann steht schon seit längerem fest: „Unser Beruf wird immer schwieriger, weil wir es immer öfter mit psychisch auffälligen Personen zu tun haben.“ Ungleich häufiger als früher hätten diese dann auch noch ein Messer dabei. „Da muss man mit allem rechnen.“ Die Hundeführerin sagt, mehr Rückhalt auch aus der Politik könnte nicht schaden.

Auch interessant: Revierleiter der Polizei lobt Vorteile von Bodycams bei Einsätzen rund um Bruchsal