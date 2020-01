Anzeige

Beim Kongress des Karlsruher Ablegers von Attac, einem weltweiten Netzwerk von Globalisierungskritikern, geht es am kommenden Samstag, 11. Januar, unter dem Motto „Mensch(lich) bleiben – Seele und Gesellschaft in neoliberalen Zeiten“ im Tollhaus um aktuelle Verhältnisse in Wirtschaft und Politik und ihre Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Von unserer Mitarbeiterin Nina Setzler

„Wir haben in diesem Jahr bewusst auch psychologische Aspekte berücksichtigt, weil wir uns fragen müssen, woher die Zunahme von Verrohung, Rassismus und Gewaltbereitschaft kommt, die aktuell zu beobachten ist“, sagt Georg Rammer von Attac Karlsruhe.

Als einer von vier Rednern spricht der ehemalige Mitarbeiter des psychosozialen Dienstes der Stadt über die Ohnmacht, die viele Menschen angesichts der Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt oder im Gesundheitssystem erleben. „Die Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte geht meist zulasten der Ärmeren. Wer stundenlang in der Klinik auf dem Gang warten muss oder in Altersarmut rutscht, empfängt das Signal, dass seine Interessen egal sind“, sagt Georg Rammer.

„Fridays-for-Future-Bewegung gibt Hoffnung“

Daraus entstünden destruktive Kräfte wie Hassrede im Internet, weil Menschen resignierten und versuchten, ihre Gefühle abzureagieren, so der Psychologe. Zudem unterliege eine breite Bevölkerungsschicht aus seiner Sicht massiver Beeinflussung durch „Fake Reality“, einer medialen Welt-Deutung im Sinne der Mächtigen. Es gebe allerdings auch Hoffnung, etwa die Etablierung der Fridays-For-Future-Bewegung „Wichtig ist: Es geht uns alle an und wir können uns engagieren“, sagt Georg Rammer.

Auch interessant: Globalisierung nutzt Industrieländern laut Studie am meisten

Als weitere Referenten sind der Frankfurter Psychologe Thomas Gebauer angekündigt, der bereits zum dritten Mal auf einem Karlsruher Attac-Kongress spricht – diesmal lautet sein Thema „Kosmopolitische Solidarität – wider das Unbehagen in der Globalisierung“.

Wie könnte sich der Kapitalismus verändern?

Publizist Wolfgang Kessler aus Freiburg möchte in seinem Vortrag fünf Vorschläge für eine Veränderung des Kapitalismus unterbreiten, darunter etwa die Einführung eines Grundeinkommens, die Etablierung eines öko-fairen Welthandels sowie die Investition in die Armen. Außerdem wird Soziologe Wilhelm Heitmeyer aus Bielefeld Forschungsergebnisse über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vorstellen, die er zehn Jahre gesammelt hat.

„Er stellt die Flüchtlingsproblematik nicht als Auslöser dieser Verrohung dar, sondern als ihren Kristallisationspunkt“, so Georg Rammer im Vorfeld des Kongresses, zu dem er rund 250 Leute erwartet. „Von der Podiumsdiskussion erhoffe ich mir ebenfalls nützliche Anregungen, wie sich der Einzelne gegen Missstände engagieren kann“, sagt Attac-Mitglied Annette Rinnebach.

Auch interessant: Jeder Zweite empfindet den Islam laut Studie als Bedrohung

Sie hat außerhalb Deutschlands gelebt und nimmt seit ihrer Rückkehr eine zunehmende Politisierung wahr. „Deshalb will ich die Sicht auch auf positive Aspekte wie neu entstandene Aktionsbündnisse für das Klima, gegen Rechts oder gegen Privatisierung im Gesundheitswesen lenken.“