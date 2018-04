Grammygewinner Kirk Franklin bei Europas größtem Gospelfestival

Beim Internationalen Gospelkirchentag von 21. bis 23. September wird mit Kirk Franklin auch ein internationaler Star der Gospelszene auf der Bühne stehen. Der mehrfache Grammy-Gewinner aus den USA kommt am Samstag, 22. September, zur International Gospel Celebration in die dm-Arena der Messe Karlsruhe.

Weitere Stars der Gospelszene beim Gala-Konzert erwartet

Dort werden weitere Künstler der deutschen und internationalen Gospelszene erwartet. Zum Abschluss des Abends mit Elementen aus Soul, Funk, Pop und HipHop soll Franklin ein Best-of seines künstlerischen Schaffens präsentieren.

Der gebürtige Texaner Franklin leitete schon im Alter von elf Jahren seinen ersten Gospelchor. Viele von ihm komponierte Songs wie „My life is in your hands“ oder „Hosanna“ zählen zu den meistgesungenen Gospelsongs von Gospelchören in aller Welt, heißt es vom Veranstalter des Gospelkirchentags.

Franklin verkaufte bereits über zehn Millionen Alben

Bis heute hat Krik Franklin rund zehn Millionen Alben verkauft. Er arbeitete auch schon mit Stevie Wonder, Whitney Houston und U2-Sänger Bono zusammen.

Zu Europas größtem Gospelfestival werden rund 5 000 Sängerinnen und Sänger aus etwa 15 Nationen in die ehemalige badische Residenz kommen. Sie wollen mit ihren Chören Glaubens- und Lebensfreude verbreiten wollen. Die Teilnehmer werden in zahlreichen Kirchen und auf mehreren Open-Air-Bühnen in der Stadt proben und auftreten. Die Zuhörer dürfen natürlich auch mitsingen.

Vor acht Jahren lockte der Gospelkirchentag 70000 Besucher nach Karlsruhe

Im Jahr 2010, als der Gospelkirchentag schon einmal in der „Residenz des Rechts“ gastierte, kamen rund 70000. Seit dem Jahr 2002 treffen sich die Gospelbegeisterten alle zwei Jahre in anderer Stadt. Karlsruhe ist die erste Kommune, die das Festival bereits zum zweiten Mal ausrichtet.

Karlsruhe ist bereits das zweite Mal Gastgeber

Veranstalter des Festivals ist die Stiftung Creative Kirche mit Sitz in Witte. Sie kooperiert mit der Evangelischen Landeskirche in Baden und in Württemberg. Mit an Bord sind ferner die Evangelischen Kirche in Karlsruhe und die Fächerstadt.

Neben Dauerkarten können auch Tageskarten sowie Konzertkarten für die International Gospel Celebration am 22. September für 39,- € an der Abendkasse, unter http://www.gospelkirchentag.de und telefonisch unter 02302/28222-22 erworben werden.