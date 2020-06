Größere Messen sind im Südwesten ab September wieder erlaubt

Anzeige

Wochenlang gab es Grabenkämpfe zwischen Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne): Sie wollte schon vor Wochen ein Signal, dass ab September im Land wieder größere Messen stattfinden dürfen. Er trat dem Vernehmen nach auf die Bremse. Derweil stieg der Druck unter anderem von den größten Messestädten Stuttgart, Friedrichshafen und Karlsruhe. Dort wollte man jene Planunungssicherheit, die es in anderen Bundesländern längst gab.

Die besteht nun nach der Kabinettssitzung vom Dienstag. Hoffmeister-Kraut und Lucha haben zum Erstaunen vieler Messe-Manager sogar gleich einen gemeinsamen Entwurf einer Verordnung vorgelegt. Diese hat es allerdings in sich. Zwar könnte etwa die Verbraucherausstellung offerta – das Flaggschiff Karlsruhes – stattfinden.

Die sähe aber in Corona-Zeiten ganz anders aus: Das Land sieht in der dreiseitigen Verordnung Mundschutz in den Messehallen vor. „Besucherinnen und Besuchern sollen an einzelnen Städten, soweit möglich, ein fester Platz zugewiesen werden.“ Vor allem aber ist nur eine Person (inklusive Beschäftigte) pro zehn Quadratmeter Bruttofläche erlaubt.

Karlsruhes Messe-Chefin spricht von „einem verhaltenen Ergebnis“

Von „einem verhaltenen Ergebnis“ spricht daher die Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe, Britta Wirtz. „Wir werden sehr restriktiv behandelt.“ In anderen Bundesländern sei dies so nicht der Fall. Der Branchenverband Auma hatte beispielsweise vier Personen pro zehn Quadratmeter vorgesehen. Sie müsse nun mit ihrem Team prüfen, was das beispielsweise konkret für eine offerta bedeuten würde. Auch seien sicher weitere Gespräche mit der Landesregierung sinnvoll.

Start im September mit den „Platformers‘ Days“

Starten will Wirtz eigentlich am 18. September mit den „Platformers’ Days“ einer in Karlsruhe neuen Fachmesse für Hebe- und Höhenzugangstechnik. „Wir sind ausgebucht“, sagt Wirtz. 100 Aussteller hätten zugesagt, für 2.000 Besucher pro Tag sei die Messe ausgelegt. Die „Platformers’“ hat allerdings einen Vorteil: Sie findet ohnehin überwiegend auf dem Freigelände statt – und dort gilt laut dem Verordnungs-Entwurf des Landes keine Maskenpflicht.

Seit Mitte März fanden im Südwesten keine Messen und Kongresse mehr statt – mit Auswirkungen auch auf Dienstleister und weitere Partner wie Messebauer, Hoteliers, Gastronomen, Einzelhändler. Daher tauchte auch die Messe ihre Gebäude jüngst in Blutrot.

„Die Messebranche leidet massiv unter den Corona-bedingten Einschränkungen“, sagt Hoffmeister-Kraut. Ihr Kabinettskollege Lucha betont, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssten, „damit Messen und große Versammlungen nicht zum Infektions-Treiber werden“.