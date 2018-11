Große Neugierde auf das neue Stadion

Anzeige

Wie soll das neue Fußballstadion im Wildpark aussehen? Infos rund um den Bau gab es heute Abend bei einem Bürgerforum im Bürgerzentrum Südwerk. Und rund 500 Besucher, darunter zahlreiche Fußballfans, waren gekommen. Auf Stellwänden waren die Pläne ausgestellt. Nach dem ersten Eindruck zeigten sich viele Fans vor dem offiziellen Start der Veranstaltung beeindruckt.

Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup stellte noch einmal das mit dem Neubau beauftragte Unternehmen vor und erinnerte an die jahrelange Vorgeschichte. Bekanntlich wird der niederländische Baukonzern BAM mit seiner Niederlassung in Stuttgart das Stadion errichten, das inklusive aller Infrastrukturmaßnahmen 123 Millionen Euro kosten soll.

Qualität, Termine Kosten, alles muss passen.

Präsentiert und erläutert wurden außerdem die Stadionpläne sowie das Vergabeverfahren. Am Montag war der Vertrag mit BAM unterzeichnet worden, damals war auch zum ersten Mal das Aussehen des Stadions präsentiert worden. BAM hat bereits unter anderem die Fußballstadien in Mainz, Augsburg und Dresden gebaut Architekt Stefan Nixdorf stellte die ersten Planungen vor, sprach aber von einer großen Herausforderung. „Qualität, Termine Kosten, alles muss passen“, sagte der Architekt im Südwerk.

Impressionen der Veranstaltung

Der Architekt verwies noch einmal auf die Fassade des geplanten Stadions mit den charakteristischen Stützen. Dies werde ein „beeindruckendes Bild“ geben, zeigte sich der Architekt überzeugt. Das Dach wird praktisch an diesen Y-Stützen aufgehängt, was eine aufwendige Tragwerksplanung bedingt. Durch die Bauweise des Stadions soll die Sicherheitskontrolle erst oben am Stadionwall stattfinden, das heißt das Stadion ist frei zu umqueren.

Zugangsmöglichkeiten für Behinderte sollen verbessert werden

Der Planer stellte außerdem die Zugangsmöglichkeiten vor, auch die VIP-Räume, die Bereiche für den KSC wie die Gästemannnschaften. Auch die Zugangsmöglichkeiten für Behinderte sollen verbessert werden.

Im Herbst 2019 soll der eigentliche Stadionumbau beginnen und rund zweieinhalb Jahre dauern.

