Großer Feuerwehreinsatz in der Karlsruher Kaiserallee: Das war los

Am Dienstagmittag ist die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen zu einem Einsatz in der Kaiserallee in Karlsruhe ausgerückt. Was ursprünglich als Dachstuhlbrand gemeldet war, stellte sich letztendlich als kleineren Kaminbrand heraus.

Wie die Feuerwehr auf Anfrage berichtete, wurde der Kamin vor Ort ausgekehrt und die Glut gelöscht. Dazu wurde auch ein Schornsteinfeger an den Einsatzort gerufen. Aufgrund der Drehleiter auf der Straße, musste die Fahrbahn in Richtung Innenstadt etwa eine Stunde gesperrt werden.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

BNN