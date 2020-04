Großer Polizeieinsatz am Turmberg in Karlsruhe am Abend des Ostersonntag

Anzeige

Am Sonntagabend ist das Gebiet am Turmberg im Karlsruher Stadtteil Durlach zum Schauplatz eines größeren Polizeieinsatzes geworden. Auch ein Hubschrauber kreiste über dem Gebiet. Die Polizei bestätigt eine größere Fahndungsmaßnahme. Weitere Details will sie zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.

Der Einsatz nahe des Turmbergs fand demnach am frühen Sonntagabend statt, erklärte die Polizei auf Anfrage. Demnach hätten die Beamten in dem Gebiet nach einem Täter gefahndet. Dafür kreiste auch ein Polizeihubschrauber über Durlach.

Details zur Tat, derer der gesuchte Täter verdächtigt wird, nannte die Polizei zunächst nicht. Vermutlich im Laufe des Tages solle es eine Mitteilung zu dem Vorfall geben, kündigte ein Sprecher an.

Dieser Bericht wird aktualisiert.

BNN